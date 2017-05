'Toño' Valencia explica cómo llegar a ser el capitán del Manchester United

El jugador ecuatoriano Luis Antonio Valencia, quien ha tenido una destacada trayectoria en el conjunto inglés del Manchester United, brindó unas declaraciones recogidas por el canal oficial de YouTube de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En el video, que tiene una duración de 3 minutos con 31 segundos y publicado el lunes 15 de mayo de 2017, puede observarse al inicio, como el futbolista ecuatoriano saltó al campo de juego en el partido de vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Celta de Vigo en Old Trafford con la cinta de capitán en el brazo derecho, hecho registrado por los comentaristas deportivos en aquel cotejo.



En la entrevista, Valencia quien también se ha destacado en la Selección ecuatoriana de fútbol, se presenta ataviado con indumentaria deportiva y allí explicó los detalles para desenvolverse en el club de Manchester.

Video: YouTube Canal: Federación Ecuatoriana de Fútbol

En los 12 años que tiene en el continente europeo, Valencia ha aplicado una férrea disciplina en sus entrenamientos, detalle que se ha vuelto 'clave' para sus logros deportivos personales y colectivos. "Durante mucho tiempo me he venido cuidando, entrenando bien, alimentándome bien, rodeándome de buenos amigos, creo que ese ha sido el éxito".



El desempeño del ecuatoriano en la temporada 2017, ha sido determinante para el Manchester United. A tal punto que fue reconocido como uno de los futbolistas favoritos para adjudicarse el premio de 'Jugador del Año' en los 'Red Devils' mediante una votación abierta y colocada en el portal oficial del conjunto inglés para que todos los aficionados puedan votar por el 'Toño' Valencia.

"Es un resultado de una temporada tan larga, de alegría y de tristeza; de mucho esfuerzo, de mucha constancia y gracias a Dios ha sido una temporada muy linda. Dios me ha bendecido, no he tenido muchas lesiones".



En el video, el futbolista, comentó que 'no se cree' el mejor lateral del mundo tal como ha expresado su entrenador José Mourinho y algunos aficionados alrededor del mundo. "Muy agradecido por las palabras del 'jefe', del 'míster', pero no me creo el mejor del mundo. Solo hago mi trabajo bien para ayudar a mi equipo y para ganar títulos". "Cada vez que me pongo la camiseta del Manchester me siento tan feliz, tan contento, porque estoy representando a un equipo que tiene mucha historia".



El constante trabajo del 'Toño' en el Manchester United derivó que el DT José Mourinho decida entregarle la banda de capitán. "Cuando el técnico me dio la oportunidad de ser capitán, fue algo muy bonito, me emocioné mucho cuando entré a Old Trafford con la cinta de capitán. Agradecí mucho a Dios. El momento que iba caminando iba agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de vivir, por llevar la bandera de mi país.



Antonio Valencia quiere ser recordado como "Un jugador que lo dejaba todo en cada partido, un jugador que respetaba a los rivales, un jugador que luchaba mucho para que los chicos miren un ejemplo no solo en Antonio Valencia sino en muchos jugadores más.



Al final de la entrevista, 'Toño' recordó a la afición ecuatoriana. "Muchos saludos para todos los hinchas, para toda la gente de Ecuador, por sus bendiciones. Acá les mando muchos saludos y esperando que la otra temporada sea mejor, saludos a todos.