Las polémicas de Carlos Alfaro Moreno como dirigente del Barcelona Sporting Club

Carlos Alfaro Moreno es un dirigente pasional. El vicepresidente deportivo del Barcelona Sporting Club es frontal en sus entrevistas, aunque esa personalidad le ha generado entredichos con otros directivos de clubes, árbitros, autoridades de la FEF e incluso con sus auspiciantes.

El exfutbolista defiende a su club, cuando considera que este es atacado o cuando se siente perjudicado. Sin embargo, en ocasiones sus declaraciones se suben de tono.



Llegó a la directiva amarilla en octubre del 2015, como compañero de campaña de José Francisco Cevallos. Desde entonces, fusionó al club con las escuelas formativas que llevaban su nombre y que ahora se denominan Academias Barcelona.



Aquí algunas de las ‘peleas’ del dirigente de 53 años: