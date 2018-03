Pablo Repetto: ‘A Emelec hay que respetarlo, se nos va a venir con todo’

Pablo Repetto asegura que Liga de Quito tendrá recaudos para enfrentar al Club Sport Emelec en la sexta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Jugadores y cuerpo técnico observaron el juego entre los eléctricos y Universidad Católica. Por eso sacaron la conclusión de que con orden y haciendo bien las cosas pueden hacer daño en el estadio George Capwell.

Liga no hará variantes para este cotejo. El estratega uruguayo aseguró que tiene equipo completo y que se siente conforme con lo que ha hecho su alineación estelar. Por esa razón no hará variantes. Eso sí modificará su estrategia.



“A Emelec hay que respetarlo. Sabemos que se nos va a venir con todo. Me temo que nos vayamos a defender más de lo que hacemos habitualmente. Por la necesidad que tienen, van a dejar espacios que nosotros podemos aprovechar”, dijo Repetto.



Los albos trabajarán hasta el sábado. Ese día viajarán a Guayaquil para jugar el domingo (16:00) ante el actual campeón del torneo local.



Christian Cruz también aseguró que el juego ante Emelec será complicado. Una de las preocupaciones será el duelo que tenga por la banda izquierda con Ayrton Preciado y Jefferson Montero.