El Nacional e Independiente del Valle disputarán final de Libertadores Sub 20

El Nacional uruguayo y el Independiente del Valle ecuatoriano disputarán la final de la Copa Libertadores Sub 20 este sábado 24 de febrero de 2018 en el estadio Centenario de Montevideo tras derrotar al Sao Paulo brasileño y River Plate uruguayo, respectivamente.

Los tricolores llegaron a esta instancia tras golear 3-0 al actual campeón del torneo con goles de Mathías Laborda, Guillermo May y Ronaldo Barrios.



El equipo local no conoce la derrota hasta el momento en esta competencia además de poseer la portería inmaculada en cuatro encuentros y con 16 goles convertidos.



Nacional derrotó 5-0 al Colo-Colo chileno, 8-0 al peruano Huancayo e igualó 0-0 ante Independiente del Valle en encuentro anteriores.



Independiente del Valle llega motivado al partido final tras vencer 3-2 a los uruguayos con dos goles de Renny Jaramillo y otro de Gonzalo Plata.

El conjunto ecuatoriano en su camino a la final también venció 6-1 a Sport Huancayo boliviano, 5-0 al Colo-Colo chileno e igualó frente a Nacional 0-0.



Ambos conjuntos se enfrentaron en zona de grupos en un partido en el cuál no pudieron sacar diferencias, por lo que se espera que para la final del certamen prevalezcan los hombres de avanzada como Guillermo May en los “tricolores” y Renny Jaramillo en los

“negriazules del Valle”.



Alineaciones probables:



Nacional: Franco Israel; Leandro Lozano, Nicolás Rodríguez, Mathías Laborda, Santiago Merlo; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Brian Ocampo; Thiago Vecino y Guillermo May. DT: Rudy Rodríguez.



Independiente del Valle: Wellington Ramírez, Samuel Perlaza, Emerson Espinoza, Juan Enrique Nazareno, Silven Plaza, Jordan Rezabala, Renny Jaramillo, Johao Chavez, Angelo Preciado, Gonzalo Plata y Luis Loor. DT: Juan Carlos León.



Estadio: Centenario de Montevideo.