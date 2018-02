Jugar al fútbol para olvidar la vida de migrante en Marruecos

Limpian la basura, desplazan a los mendigos, se ponen sus mejores zapatos y los espectadores salen de las tiendas de campaña. Todo está listo para empezar el partido de fútbol que a diario juegan en el campo de inmigrantes de Oulad Ziane en la ciudad marroquí Casablanca.

“Nos organizamos entre comunidades, jugamos por equipos de cinco o seis en el terreno, en condiciones que no están a la altura, entre la basura, pero de todos modos jugamos. Jugamos por placer, para olvidar”, explica Djabel Niang.



Vestido de color naranja y con rastas, este senegalés de 21 años dejó Dakar hace casi dos años y medio, con un gran sueño: “Alcanzar a cruzar” el Mediterráneo y “una vez del otro lado, sumarme al Real Madrid, Inchallah (si Dios quiere)”. “El fútbol, es lo mío”, aclara.

Los migrantes subsaharianos juegan en un partido de fútbol en un terreno improvisado en el medio del campo de inmigrantes Oulad Ziane en Casablanca el 19 de febrero de 2018. AFP



El campamento de Oulad Ziane, situado cerca de una estación de buses en Casablanca, alberga bajo un penetrante hedor a inmigrantes subsaharianos que se dirigen a Europa, regresan del sur o son expulsados del norte. Su población fluctúa según las estaciones, su pequeño campo de fútbol es más o menos estrecho pero se hace lugar entre las tiendas de campaña.



Las diferentes comunidades, malienses, burkineses, senegaleses, marfileños, cameruneses y guineanos, tienen cada uno su ” presidente “ y su equipo.



” Nos entrenamos todos los días, cada tarde “ , explica en medio del campo el camerunés Chancelin Njike, de 25 años, de pelo rapado y voz tímida a pesar de su cuerpo atlético.

‘Pequeños torneos’



El partido comienza después del calentamiento. Los mejores equipos llevan puestas viejas camisetas con los colores del AC Milan, del Real Madrid, del equipo nacional marroquí o del Wydad de Casablanca. Los otros se las arreglan. “No es fácil buscar ropa para jugar al fútbol, no tenemos trabajo ni familia , dijo Djabel”.



Como todos los que están en el campamento, vive el día a día y no quiere llamar la atención, sobre todo la de los policías que patrullan los alrededores permanentemente. Las relaciones con los habitantes del barrio son también complicadas. Algunos les llevan ropa o comida, otros “no quieren inmigrantes” allí y se acercan para confrontarlos.



A falta de silbato, el árbitro golpea el suelo con una botella de plástico para señalar las faltas. Fuera del terreno, la vida sigue su rutina, con los pequeños comercios dedicándose a lo suyo, un cocinero amasa sémola, un carpintero arma objetos, los niños de la calle huelen pegamento.



“Con frecuencia organizamos pequeños torneos entre nosotros para animarnos, a veces jugamos sólo para divertirnos”, sostiene Chancelin. Este joven jugaba en la tercera división de Camerún, pero abandonó su país en junio de 2015 tras cursar un bachillerato deportivo. “Mi esperanza es entrar (en Europa) para poder entrenar, jugar y tener un buen nivel”.