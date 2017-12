Macará viajará en chárter a Venezuela para jugar en la Copa Libertadores

La directiva de Macará ajusta la agenda para viajar a Venezuela a enfrentar al Deportivo Táchira, por la fase 1 de la Copa Libertadores. Orlando Salazar, integrante del Directorio, contó que se decidió viajar en un vuelo chárter hasta San Cristóbal, en Venezuela. Macará jugará el partido de ida el 22 de enero del 2018, en el estadio Bellavista de Ambato, a las 18:00.

Un día después de ese partido, los celestes viajarán a Venezuela. “Saldremos desde el aeropuerto de Latacunga el martes 23 de enero a las 11:00. Son aproximadamente dos horas de vuelo. Llegaremos al aeropuerto La Fría. Esperamos vender unos 120 cupos para los hinchas ambateños”, dijo el directivo en entrevista con Radio Ambato.



El costo del pasaje de avión establecido será de USD 720. En ese rubro no están incluidos los costos de hospedaje y alimentación. Según Salazar, todavía no se ha definido el precio del paquete para los hinchas. El avión tendrá una capacidad para 155 personas. La delegación de Macará entre los futbolistas y directivos será entre 30 y 35 personas. Los 120 cupos serán vendidos para los hinchas que deseen acompañar al conjunto celeste.



El costo aproximado del chárter son de USD 100 000. Según el directivo, el chárter es la mejor opción por los problemas que existen entre las fronteras de Colombia y Venezuela. No descartó que de existir la demanda de hinchas se organizaría un segundo chárter.



Desde este jueves 28 de diciembre ya se venden los cupos para el viaje con la delegación ambateña a Venezuela.