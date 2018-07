Luis Caicedo viajó a Brasil y dejó abierta la posibilidad de volver a Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El zaguero Luis Caicedo viajó a Brasil la mañana de este 25 de julio, para sumarse a los entrenamientos de Cruzeiro, club dueño de su carta pase. El deportista, que finalizó su préstamo con Barcelona Sporting Club, dejó abierta la posibilidad de regresar al cuadro porteño.

“Mi representante me dijo que viaje tranquilo, que me presente al Cruzeiro y que él se iba a encargar de arreglar mi situación. Barcelona SC quiere que me quede seis meses más”, dijo el deportista antes de viajar.



Dejó claro que tiene tres años más de contrato con el equipo brasileño, por lo que Barcelona SC debe hacer las negociaciones directamente con ellos. Sin embargo, mostró su predisposición de regresar al conjunto canario, con el que disputó 23 partidos entre 2017 y 2018.



“Me siento muy bien en Barcelona SC es un equipo grande, con una familia que siempre te apoya. Claro que me gustaría volver”, dijo el defensa de 26 años, que se formó en Independiente del Valle, con el que jugó la final de la Copa Libertadores en el 2016.