Real Madrid olvida el clásico con su 'segunda unidad'

El Real Madrid olvidó la derrota en el clásico frente al FC Barcelona con la verticalidad de su segunda unidad, que le permitió lograr una victoria holgada (2-6) en su visita al Deportivo La Coruña en el estadio de Riazor.

El equipo blanco solo vio comprometido el resultado en los minutos previos al descanso, justo antes de que Lucas Vázquez marcara el 1-3.



Después de la derrota ante el FC Barcelona (2-3), Zinedine Zidane confió en la profundidad de su plantilla ante el Deportivo La Coruña con nueve cambios (dos de ellos obligados) respecto a la alineación que había dispuesto el domingo en el Santiago Bernabéu. La apuesta parecía rozar, incluso, la imprudencia, pero sus jugadores no tardaron en darle la razón en el césped.



El conjunto blanco fue un torbellino en su visita a ese campo que se le cruzó entre 1992 y 2008 pero en el que se ha hecho fuerte desde entonces. Su inquilino, el Deportivo, aún no ha sido capaz de sellar la permanencia en otra temporada de sufrimiento, nada que ver con aquel equipo que deslumbraba en la Liga y en España y que se le atragantaba al Real Madrid.



Cincuenta segundos tardó el Real Madrid en empezar a dejar atrás la derrota en el clásico. Tras una pérdida de los locales en la salida del balón, los de Zinedine Zidane, que solo mantuvo en el once a Marcelo y Nacho, dieron el primer golpe en una contra que Morata, a pase de Isco, resolvió ante Germán Lux.

El marcador muestra el resultado al final del partido de fútbol de la liga española RC Deportivo de la Coruña vs. Real Madrid en el estadio Riazor en Coruña, el 26 de abril de 2017. AFP

El guardameta argentino evitó la goleada en los siguientes minutos de partido, en los que el Real Madrid dio una exhibición de velocidad. Estaba fresco y el Dépor, tocado, parecía una tortuga en defensa ante el poderío blanco.



Con Lux se estrellaron Marco Asensio en un mano a mano (min.5) y Morata (min.11), el poste le echó una mano al cancerbero tras otro disparo de Asensio (min.13), pero el colombiano James Rodríguez sí encontró el camino al fondo de la red antes del primer cuarto de hora después de trazar una pared con Lucas Vázquez.



Éste tuvo un recibimiento hostil en la provincia en la que nació. Riazor no se olvidó de su enfrentamiento acalorado con el brasileño Sidnei Rechel en el partido de la primera vuelta y le castigó con insultos y música de viento a los que respondió con fútbol.



Lucas rozó el tercero de su equipo tras un error de Lux con los pies, pero el portero se rehizo y despejó a córner con otra intervención destacada. El portero del Deportivo dio la cara, literalmente, por el equipo a los 32 minutos al desviar con el rostro otro mano a mano con Morata, y su equipo se lo agradeció en campo contrario.

Salieron de la cueva los blanquiazules en los últimos minutos del primer periodo y les bastó para meterse en el encuentro con un remate a placer de Florin Andone en el segundo palo a pase de Kakuta.



Fueron momentos de incertidumbre y de problemas para los blancos. El Dépor creyó que podía empatar, algo excepcional teniendo en cuenta el balance de ocasiones que habían protagonizado uno y otro equipo. Gil obligó a Casilla a estirarse (min.39) con un disparo desde la frontal y Sidnei, tras una mala salida del portero, estuvo a punto de igualar el marcador de rebote.



No fue así y el Real Madrid explotó otra vía de agua en la cobertura

del Deportivo para agrandar su renta antes de pasar por el vestuario con un tanto de Lucas Vázquez. La tranquilidad volvía a los blancos.



Mel tuvo que dejar a Lux en el banquillo en la segunda parte por unas molestias en un cuádriceps y, además, trató de tapar agujeros con la entrada de Fernando Navarro, pero poco consiguió.

El Real Madrid tejió fútbol con verticalidad, especialmente la de Asensio, que superó a la zaga del Dépor cuando y como quiso, como en su asistencia en el minuto 59 a Lucas, que disparó fuera.



El equipo de Zidane siguió acreditando en el segundo tiempo la profundidad de su plantilla y afianzó la goleada en Riazor con otro tanto de James Rodríguez (min.66) a pase de Morata (con el deportivista Alejandro Arribas tendido en el medio del campo), y uno de Isco (min.77) justo antes de que el malagueño fuera sustituido.



El Deportivo, al que solo le quedaba el corazón, marcó el segundo en un centro de Andone que cabeceó Joselu (min.84), y el Real Madrid se lo devolvió con el definitivo 2-6 (min.87), obra de Casemiro con un disparo desde la frontal del área, para rubricar una victoria holgada que le permite seguir dependiendo de sí mismo para llevarse el título de Liga.