Gustavo Munúa: 'Tenemos un grupo muy competitivo para el inicio del Campeonato'

Este jueves 19 de enero de 2017, el DT uruguayo Gustavo Munúa se dirigió a la prensa deportiva, después del entrenamiento del conjunto albo en el complejo de Pomasqui.

El uruguayo compareció a la rueda de prensa vestido con el uniforme de entrenamiento y explicó los pormenores de cómo ha sido la pretemporada de la 'U' cuando restan pocos días para el inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.



"Es una pretemporada buena, estamos yendo de menos a más. Es algo obvio, se está sintiendo la acumulación de los entrenamientos. Estamos haciendo muchas mejoras al plantel y con la ayuda de Santiago Jácome, gerente (de Liga) y de (Franklin) Salas que ha está acá hace mucho tiempo, por toda la información que nos han podido brindar" explicó Munúa.



El estratega se refirió también a los nuevos fichajes que se incorporaron al club albo: "Evaluando a jugadores que recién han llegado, cómo se van adaptando también a la altura (de Quito), y a la parte física para seguir avanzando".



En cuanto al inicio del torneo local y la habilitación de los futbolistas extranjeros: Felipe Rodríguez, Rubén Olivera y Hernán Barcos, el estratega uruguayo mencionó "Se está pensado jugar un amistoso contra Clan Juvenil, pero tanto ellos como nosotros estamos recién arrancando (la pretemporada). Creo que cuando empiece el torneo será algo totalmente diferente". "Esperemos que los futbolistas (foráneos) que no están habilitados, puedan llegar al primer partido. De todos modos, tenemos un grupo muy competitivo. Estamos haciendo evaluaciones como comenté antes, de cómo van avanzando".

Clan Juvenil, equipo recién ascendido a la Serie A del torneo local y primer rival del conjunto albo en el torneo nacional, mereció también un espacio en la rueda de prensa del estratega charrúa. "Nosotros respetamos a todos los rivales. Los respetamos mucho. Pero hoy nos estamos fijando mucho en nosotros, en nuestro funcionamiento, todos los días estamos trabajando en lo técnico-táctico".



Por otra parte, Munúa explicó la situación de Diego Hurtado, hijo de Patricio 'Patogol' Hurtado exfigura del conjunto azucena. "Pensamos que Hurtado es un jugador joven, tenemos delanteros hoy que en estos momentos están por encima de él y también es importante que él pueda encontrar un espacio en otro sitio y poder tener minutos, que le va a venir muy bien para poder seguir creciendo".



Para Munúa el actual sistema de campeonato "Ya está establecido así y para todos (los clubes) por igual y hay que aceptarlo. La verdad que empezó muy rápido, pero nosotros para cuando inicie el torneo, pienso que vamos a llegar quizá no al 100%, pero sí con un equipo competitivo".



Además, el estratega uruguayo se refirió a los dos clubes del Astillero. "Barcelona SC ha hecho un buen trabajo de la mano de (Guillermo) Almada, han conseguido cosas importantes. Me parece que es un equipo muy sólido y han hecho retoques. Sin duda va a ser un rival muy difícil. Emelec también ha hecho un trabajo espectacular como Almada, son dos equipos sólidos. Esos son rivales directos nuestros. Por eso, queremos estar a la altura de ellos".

En cuanto al Deportivo Cali, el rival de Liga en la 'Noche Blanca', Munúa explicó que para este partido "Quizá la base del equipo la vamos a tener, pueden pasar muchas cosas. Por lo menos para el inicio del torneo. El rival es un equipo importante que juega Copa Libertadores".



Para el estratega, el sistema de juego que se aplicará en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, se podrá variar, pero el modelo de juego "está clarísimo".



Casi al final de la rueda de prensa, Munúa fue muy enfático en explicar que no existe un 'Equipo A' ni un 'Equipo B' en Pomasqui, debido a las declaraciones de Noberto Araujo días atrás de no tener problemas en jugar en un 'Equipo B'. Al respecto, el entrenador mencionó: "No tenemos un equipo A ni un equipo B. Simplemente tenemos un grupo de jugadores, debemos evaluar algunas cosas. Araujo es un jugador con muchísima experiencia, nos transmite muchísimas cosas tanto dentro como fuera del campo de juego. Sabemos muy bien lo que puede dar Araujo, un jugador muy competitivo que transmite mucho al equipo. No me gusta que se diga de un 'Equipo A' ni de un 'Equipo B', simplemente tenemos que formar dos equipos para ir haciendo fútbol para que todos (los jugadores) tengan una continuidad. Y estamos variando, todavía no tenemos un equipo definido.



Liga de Quito cumplirá con dos eventos, previo a la presentación oficial del equipo 2017 en la Noche Blanca, ante Deportivo Cali en el estadio Casa Blanca. Allí, bajo el sistema de los 'Superhinchas' ellos podrán asistir al amistoso ante Universidad Católica el sábado 21 de enero y el martes 24 a la presentación de la indumentaria del conjunto albo para la temporada 2017.