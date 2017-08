El primer juego entre Liga de Quito y Fluminence será en Brasil

Fluminense es un rival que ataca mucho, pero deja espacios en la defensa. Es el primer análisis que los jugadores de Liga hacen sobre su próximo rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El entrenador uruguayo Pablo Repetto añade que es un plantel fuerte. Observó el partido que el plantel brasileño disputó ante Universidad Católica, en el Olímpico Atahualpa, el 26 de julio. “Empezó mal, pero luego revirtió el marcador y terminó ganando (2-1). Eso te dice mucho de ese equipo”, recalcó el entrenador.



Eso sí, por ahora, el charrúa dice que prefiere enfocarse en el campeonato local. Su misión primordial es alejar a la ‘U’ de la zona del descenso y escalar en la tabla acumulada.



La Conmebol aún no establece las fechas de los dos cotejos ante el ‘Flu’. Eso sí, está confirmado que el primer duelo será en el estadio Maracaná, mientras que la revancha será en el Rodrigo Paz Delgado.

Existen dos fechas tentativas: el 23 de agosto, en Brasil; y el 20 de septiembre, en Quito. Esteban Paz, directivo albo, indicó que esperarán la confirmación de las fechas y horas.

El Fluminense trae recuerdos en los directivos de la ‘U’. Liga lo derrotó en la final de la Copa Libertadores 2008 y luego en la de Copa Sudamericana 2009. Se trata de los dos títulos internacionales más importantes de los albos.

Repetto insiste en que tendrá tiempo para analizar detenidamente las debilidades y fortalezas del cuadro brasileño. Hoy, se preocupará por armar la alineación titular para el compromiso ante Guayaquil City, por la cuarta fecha.

El cotejo será el domingo, a las 11:30, en la ‘Casa Blanca’.

Para este juego, el estratega duda de la presencia de Jonathan González, el extremo derecho. ‘Speedy’ sufrió una contractura muscular, ante el Bolívar de la Paz. Por ello, ayer realizó ejercicios leves, junto a Hernán Barcos y Aníbal Chalá, quienes sintieron el intenso trajín del duelo del miércoles.



El golero Leonel Nazareno, quien se consolida en la titularidad, es uno de los más optimistas sobre su rendimiento y el futuro del plantel.



Antes de atajar los penales frente a los bolivianos, admite que estaba nervioso. El preparador de goleros Humberto Pretti le dio indicaciones para los lanzamientos desde los 12 pasos. “Me estaba lanzando antes de tiempo en los penales. Lo mismo me pasó en los entrenamientos. Pero ahora estoy tranquilo. Esto me servirá para aprender”.



Los albos no realizaron ningún fichaje adicional para reforzar al equipo, en lo que resta de la temporada. El contrato de Gabriel Corozo no se concretó. El ‘libro de pases’ se cerró ayer. Paz admitió que con los jugadores que disponen intentarán pelear la punta.