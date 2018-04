Juan Carlos Osorio dice que analizará su continuidad en México tras el Mundial

LEA TAMBIÉN

El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, aseguró el viernes 20 de abril de 2018 en Bogotá que analizará su continuidad en el Tri después del Mundial de Rusia y aseguró que “indiscutiblemente” si

hace un buen campeonato se animaría a continuar para seguir ayudando a “consolidar” jugadores jóvenes.



“Indiscutiblemente que de tener un buen Mundial, México es una muy buena opción precisamente porque hemos, durante esta gestión, ayudado a consolidar a varios jugadores (...) Esa razón y solamente esa me animaría a continuar”, afirmó a periodistas deportivos Osorio, que participó hoy en la convención ‘Cumbre Fútbol Latinoamérica’.



El contrato del entrenador colombiano para dirigir a la selección absoluta de México vence tras el fin del Mundial de Rusia.



La renovación Osorio la ha supeditado a una buena campaña del Tri en el Mundial.



El técnico del combinado mexicano agregó que echa un poco en falta “el día a día”, por lo que aseguró que está “tomando una decisión familiar o profesional de si continuar a nivel de selección o a nivel de club”. “A mí personalmente me hace falta el día a día, hay selecciones en el mundo que de pronto pueden acceder a microciclos de trabajo, hay otras que no (...) En club obviamente lo que más disfruto es el entrenar, el consolidar, darle oportunidad a jugadores jóvenes, entonces yo lo pensaré y lo analizaré después del mundial”, dijo.

Declaró además que en estos días previos al Mundial tiene “tres emociones”, pues dice estar “feliz de cumplir un objetivo profesional”, también “tranquilo porque hay un plan de acción” para afrontar la copa y siente al mismo tiempo “preocupación por una lesión desafortunada o que algún jugador no pueda llegar a esa lista final”.



“Yo creo que esas tres emociones me van a acompañar hasta el día 17 (de junio). De ahí para adelante a afrontarlo, a asumir la responsabilidad y a jugar contra el campeón del mundo y a disfrutarlo”, destacó.



Sobre el campeonato de Rusia, Osorio señaló que si “por lo menos ocho o nueve de los doce jugadores” mexicanos que están Europa “llegan en un muy buen estado de forma”, sumado a “la condición atlética del resto”, el Tri tendrá “muy buenas posibilidades”.



Asimismo, señaló que “salvo España” y “de pronto Brasil”, cree que “el resto del mundo va a jugar de cierta manera a replegarse, a jugar a transiciones”. “Obviamente que el juego invita a otras acciones, a otros sucesos durante un mismo juego, pero creería que lo de las transiciones y lo de la pelota parada, que en el 2014 fue el resultado del 40 % de los goles, va a ser una constante y se va a demostrar nuevamente en el Mundial”, añadió el entrenador, nacido hace 56 años en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Manifestó también que Colombia “tiene un grupo muy asequible”, que comparte con Polonia, Japón y Senegal, además de “grandes jugadores” y “un cuerpo técnico de mucha experiencia”. “Yo creería que Colombia tiene todas las posibilidades de avanzar y hacer un gran mundial”, resaltó.



La ‘Cumbre Fútbol Latinoamérica’, que comenzó hoy y concluirá mañana (sábado 21 de abril de 2018), es una convención donde hablan sobre este deporte diversas personalidades como Osorio; el director de La Masía del FC Barcelona, Carles Folguera, y el técnico de la selección de Venezuela, Rafael Dudamel