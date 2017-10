‘Pep’ Guardiola gana el premio a mejor técnico del mes de septiembre en la Premier League

‘Pep’ Guardiola, técnico del Manchester City, recibió este viernes 13 de octubre de 2017 en la ciudad deportiva del club el premio a mejor entrenador del pasado mes de agosto en la Premier League.

El preparador catalán guió al City, en un mes de agosto pletórico, a cuatro victorias en otras tantas jornadas de la ‘Premier’: sobre Liverpool (5-0), Watford (0-6), Crystal Palace (5-0) y Chelsea (0-1), anotando 17 goles y sin encajar ninguno.



Después de siete fechas disputadas, el City suma 19 puntos -seis triunfos y un empate- y lidera la Premier League por diferencia de goles con sus vecinos del Manchester United (+20 de los Citizens por +19 de los ‘Red Devils’).



Guardiola, que ha recibido el premio por segunda vez desde su llegada a Inglaterra el pasado año, se impuso en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos y aficionados, al portugués José Mourinho (Manchester United), al argentino Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) y al francés Arsene Wenger (Arsenal).



El técnico de Santpedor sucede en la lista de ganadores al alemán David Wagner (Huddersfield), quien se hizo con el premio el pasado mes de agosto.

Además, la Premier League hizo entrega también este viernes al ecuatoriano Antonio Valencia del galardón a mejor gol de septiembre en la categoría reina del fútbol inglés.



Valencia, uno de los capitanes del Manchester United, se llevó el premio por un golazo de volea que anotó en la victoria de su equipo contra el Everton el pasado 17 de septiembre.

Video: YouTube Canal: Jorge

“Estoy encantado de haber recibido este galardón y quiero darle las gracias a todos los que votaron por mí. Es un gol del que me siento muy orgulloso: me limité a golpear el balón y a escuchar el rugido de Old Trafford”, señaló el internacional ecuatoriano. “Fue un sentimiento maravilloso y nos ayudó para empezar con el pie derecho el partido con el Everton. Al final nos llevamos los tres puntos en el que fue un día perfecto”, agregó Valencia.