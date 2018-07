Jhon Jairo Cifuente hizo nueve dobletes en seis meses

LEA TAMBIÉN

Jhon Jairo Cifuente se convirtió en un delantero de interés para clubes del exterior. Sus 24 goles, entre febrero y julio, lo consolidaron como goleador de la primera etapa del Campeonato.

Nunca antes un jugador había conseguido este número de anotaciones en una primera fase del torneo. Además, hizo nueve dobletes, en esta fase. Liga de Quito fue el único equipo al que no pudo anotarle. Los arqueros de los otros 10 equipos vieron festejar al ‘Degollador’, su apelativo.



Su campaña originó que el esmeraldeño, de 25 años, conociera del interés de equipos foráneos, en los últimos meses.



Diego Herrera, su representante, y José Luis Perlaza, su tío, se han mantenido cerca de él comentándole sobre sus opciones para el futuro.



Universidad Católica y Macará poseen, cada uno, el 50% de sus derechos deportivos. Los directivos de ambos clubes han expresado diferentes versiones sobre las opciones de salida del jugador.

Según Perlaza, una de las ofertas llegó desde Medio Oriente, hace algunas semanas. Él indica que a los directivos del ‘Trencito’ esa oferta no les pareció adecuada. “Consideraron que el mercado de ese país no era bueno para el jugador y él lo entendió”, indicó.



Miler Salazar, presidente del Macará, prefirió no hablar más de una posible transferencia. Dice que no quiere hacer comentarios porque el jugador ha escuchado a varias personas sobre el tema y “tiene muchas cosas en la cabeza”.



Hace un mes, el dirigente del cuadro ambateño indicó que los derechos deportivos del goleador se cotizaban en más de USD 4 millones.



Equipos de Turquía, Arabia Saudita y Egipto estuvieron entre los interesados por sus servicios, según Perlaza. Sin embargo, planteles de Brasil realizaron “ofertas importantes”, añade el exfutbolista, quien aclara que el empresario de su sobrino es Herrera.

Jugadores de Universidad Católica festejan el gol de Jhon Jairo Cifuente (número 16) ante Macará en Ambato. Foto: API

Según Perlaza, se mantienen dos ofertas. “Hay que esperar que se concreten, si no tendrá que seguir mejorando acá”.



Miguel Almeida, presidente de Católica, expresó que no han recibido ofertas desde Turquía y que el cuadro ‘camaratta’ no tiene “apuro” por transferir al futbolista.



El empresario Herrera viajó a Arabia Saudita para finiquitar la transferencia de Carlos Feraud al equipo Al-Hazem FC​. El agente no contesta llamadas, en estos días.



Cifuente, en cambio, espera una resolución y su intención es salir a un plantel del exterior. “Creo que se me cumplió un ciclo en Católica”, expresó tras el entrenamiento de ayer.

El delantero de Universidad Católica, Jhon Jairo Cifuente, celebra uno de sus goles en la victoria ante Deportivo Cuenca este 24 de febrero del 2018. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

Él afirma que “ha madurado” en los últimos meses y eso le ha ayudado a consolidarse como goleador en el primer semestre de este año. En octubre del 2017, fue separado de la Selección por un acto de indisciplina.



Asegura que aprendió del error y recibió el apoyo de sus familiares. Su esposa Vanessa y sus hijos Fanny, de 7 años, y Jhon, de 1, fueron su motivación para mejorar su rendimiento.



El entrenador colombiano Santiago Escobar quiere continuar con el jugador hasta el final del año. Se mostró sorprendido por las declaraciones del futbolista e indicó que no ha dialogado con los dirigentes sobre el tema.



A la espera de una resolución, el futbolista afronta momentos decisivos. Él quiere imitar al ídolo de su infancia, Ronaldo, y llegar a destacarse fuera del país.