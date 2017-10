Italia se enfrentará a Suecia en repechaje de la zona Europa al Mundial de Rusia 2018

Italia se enfrentará a Suecia en el repechaje estrella de la zona Europa al Mundial-2018, con el partido de vuelta en Italia, según deparó el sorteo efectuado este martes 17 de octubre de 2017 en Zurich.

Las otras tres eliminatorias de la zona Europa son; Irlanda del Norte vs. Suiza, Croacia vs. Grecia y Dinamarca vs. Irlanda. De estos enfrentamientos, que se disputarán entre el 9 y el 14 de noviembre, saldrán los cuatro últimos billetes europeos para el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).



Croacia e Irlanda del Norte parten como favoritas, mientras que el choque entre daneses e irlandeses se presenta más igualado.



Fue la mano inocente del exinternacional español Fernando Hierro la que sacó las bolas de suecos e italianos.



La ‘Azzurra’ que accedió al repechaje como segunda de la llave liderada por España, fue una de las cabezas de serie. Pero ello no impidió que le tocase en suerte el adversario más duro sobre el papel. Suecia derrotó a Francia 2-1 en la fase de grupos, en la que quedó por delante de Holanda.



Ambos se habían enfrentado en la fase de grupos de la Eurocopa-2016, con victoria 1-0 para Italia, cuya última derrota ante Suecia data de 1998.



Huérfanos desde el verano (boreal) de 2016 de su estrella Zlatan Ibrahimovic, cuentan con jugadores peligrosos en ataque (Forsberg, Berg, Toivonen), y experimentados en defensa (Lustig, Granqvist).



“Hasta hoy no he pensado mucho en Italia, no dediqué mi energía a ello. Pero históricamente el fútbol italiano es bueno, tienen una gran experiencia y son un buen equipo”, afirmó el seleccionador sueco Janne Andersson.