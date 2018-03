Italia se enfrentará a Argentina con Gianluigi Buffon pero sin Balotelli

Luigi Di Biagio, seleccionador interino de Italia, anunció este sábado una nómina de 26 jugadores para los amistosos de marzo ante Argentina e Inglaterra, en la que figura el arquero Gianluigi Buffon, que había anunciado su retirada internacional, pero no así el delantero del Niza Mario Balotelli.

De cara a ambos duelos de fogueo, ante Argentina el 23 de marzo en Mánchester, e Inglaterra, el 27 de marzo en Londres, Di Biagio hizo llamar a tres delanteros centro, Ciro Immobile, Andrea Belotti y Patrick Cutrone, pero no a Balotelli, quien no juega con la Nazionale desde el Mundial-2014.



Autor de 21 goles en 30 partidos esta temporada con el Niza, Balotelli tenía opciones de estar en la convocatoria de una Italia en reconstrucción luego del fiasco de su no clasificación para el Mundial ruso.



Pero Di Biagio prefirió contar con el joven de 20 años Crutone, una de las revelaciones de la temporada con el Milan.



Para el puesto de arquero, Di Biagio optó por el veterano arquero de la Juventus, pese a que Buffon había declarado, con lágrimas en los ojos, su adiós a la 'Azzurra' nada más caer en el repechaje mundialista ante Suecia.



A sus 40 años, Buffon cuenta con 175 internacionalidades. Después de haber afirmado con rotundidad que ponía fin a su periplo con Italia, los últimos tiempos se mostró más dubitativo sobre esta posibilidad.