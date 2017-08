Dos futbolistas iraníes son expulsados de la selección por medirse a un club israelí

El ministro iraní de Deportes Mohammad Reza Davarzani anunció este jueves que dos futbolistas habían sido apartados de la selección nacional por enfrentarse con su club, el Panionos griego, a un equipo israelí, contraviniendo las normas de la República Islámica.

“Ehsan Haji Safi y Masoud Shojaei ya no forman parte de la selección de Irán porque han traspasado una línea roja”, declaró el ministro Davarzani a la cadena estatal IRIB.



Los dos futbolistas, en las filas del Panionios de Atenas, rechazaron participar a finales de julio en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Europa League frente al Maccabi Tel-Aviv.



Sin embargo, sí disputaron el partido de vuelta, celebrado la pasada semana en Grecia, lo que les valió el elogio del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que en su cuenta de Twitter escribió que los dos futbolistas habían “roto un tabú”.



“Estos últimos 38 años (desde la creación de la República Islámica), ninguno de nuestros deportistas ha aceptado enfrentarse a deportistas del régimen sionista (Israel) (...) Ni siquiera en los Juegos Olímpicos”, precisó el ministro iraní.

“Ahora dos futbolistas han ignorado esta cuestión debido al compromiso que tienen con su club, pero ¿dónde está su compromiso con la gran nación de Irán?”, agregó el mandatario.



Ambos países, Israel e Irán, se consideran enemigos y no mantienen ninguna relación diplomática.



El gobierno de Teherán estima que participar en una cita deportiva contra atletas israelíes equivale a reconocer el Estado de Israel y, por consiguiente, abandonar la causa palestina.



A principios de esta semana, el portavoz del ministerio de asuntos exteriores de Irán recomendó a los deportistas que desarrollan su carrera profesional en extranjero que dejen claro en sus contratos que no se medirán a rivales israelíes.



Mientras que el vicepresidente de la asociación de fútbol del país, Ali Kafashian, dijo la semana pasada en unas declaraciones al portal Mizan Online que los dos futbolistas “deberían haber renunciado jugar aunque eso hubiese supuesto la anulación de sus contratos”.



Paralelamente compañeros de selección como Ali Karimi y Mehdi Taremi defendieron a los dos afectados asegurando que no tenían más opción que disputar dicho partido.