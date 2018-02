Conozca los horarios y designaciones arbitrales para la tercera fecha del torneo local

El partido entre Barcelona Sporting Club vs. Independiente del Valle será el que abra la tercera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, este 2 de marzo. Su partido, que se jugará en el estadio Monumental, es uno de los más atractivos de la jornada.

Ambos clubes suman seis puntos, producto de sus dos victorias en el arranque del torneo. Los amarillos buscan ratificar su invicto, para viajar con un buen resultado a Paraguay, donde jugarán el partido de vuelta por la Copa Sudamericana, ante General Díaz.



Por otra parte, el Club Sport Emelec pidió cambiar la fecha de su partido, de domingo 4 a lunes 5 de marzo. Eso debido a su participación en la Copa Libertadores. El pedido será atendido este 28 de febrero en la reunión de la Mesa Ejecutiva.



Así quedó definida la tercera fecha del campeonato nacional:



Viernes 2 de marzo de 2018

19:30

Barcelona Sporting Club vs. Independiente del Valle

Estadio Monumental

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Jorge Párraga



Sábado 3 de marzo de 2018

12:00

Aucas vs. El Nacional

Estadio: Gonzalo Pozo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Dennis Guerrero



17:30

Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario

Estadio: Alejandro

Árbitro: Jefferson Macías

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Marco Correa



Domingo 4 de marzo de 2018

12:00

Universidad Católica vs. Liga de Quito

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiróz

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Juan Cruz



Guayaquil City FC vs. Emelec

(Pendiente)

Estadio George Capwell

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Douglas Bustamante



Lunes 5 de marzo de 2018

19:30

Macará vs. Delfín Sporting Club

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: Darío Morán