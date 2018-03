Gustavo Quinteros: ‘Le hicieron un daño muy grande a la Selección’

El entrenador argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, habló este lunes 19 de marzo de 2018 con la emisora guayaquileña Radio Huancavilca sobre su presente deportivo y también recordó su paso por la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

A seis meses de su salida del combinado tricolor y del fracaso futbolístico que significó no clasificar al Mundial de Rusia, el estratega, que también dirigió al Club Sport Emelec, conversó con la estación radial porteña que recoge en su portal oficial, el audio de la entrevista que tiene una duración de más de 25 minutos.

​

EXCLUSIVA



Quinteros:



"Cuando teníamos a Chiriboga de Presidente todo FUNCIONABA MUY BIEN, la verdad no quiero profundizar ese tema. Cuando estamos en el mismo barco se cumplen los objetivos" https://t.co/A6ynR1XO6U pic.twitter.com/3jAQInpEsD — Radio Huancavilca830 (@RadioHuancavilk) March 19, 2018



En la parte medular de la entrevista otorgada a la estación radial del Puerto Principal, Quinteros aprovechó para señalar que no le sorprende lo ocurrido en la interna de la Selección y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



En el portal de Radio Huancavilca, se destaca lo siguiente: “No me sorprende nada de lo que está lastimosamente pasando en el fútbol ecuatoriano. Quiero mandar un saludo a todo Ecuador, ahora estoy pasando por un descanso en Argentina. Vi la final entre Boca y River”.

El presente futbolístico de Gustavo Quinteros



El estratega explicó cómo está viviendo esta temporada, después de su experiencia de haber dirigido a un club en Arabia Saudita y, además, Quinteros explicó que pudo observar el partido del Club Sport Emelec ante Flamengo en el Grupo D de la Copa Libertadores. “Nosotros tenemos que estar actualizados y mejorar siempre, debemos conocer cómo piensa o trabajan otros DT, lamentablemente Emelec perdió con Flamengo. He visto bastante fútbol y sigo actualizándome”, dijo Quinteros.



“Ojalá que ahora en mayo o julio salga una buena posibilidad y un proyecto deportivo. Me ha ido muy bien, pude salir campeones en los cuatro partidos que pude dirigir. La experiencia en Arabia fue linda”, añadió.



“En Arabia hay muchos dirigentes que no respetan la línea del DT, llegué a un club grande de Arabia donde el presidente salió” precisó el entrenador.

Su paso por Ecuador y dirigir a la Selección



Quinteros hizo una especial mención cuando dirigió al combinado tricolor durante las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Allí, se refirió al trabajo realizado por la anterior dirigencia y también hizo hincapié en la labor de la actual cúpula de la Ecuafútbol. “Dirigencia, jugadores, cuerpo técnico e hinchada tienen que estar en el mismo lado desde su sector aportar y dar apoyo. Si una de las partes no tira al mismo lado es difícil conseguir los objetivos”. “Cuando teníamos a (Luis) Chiriboga de presidente todo funcionaba muy bien, la verdad no quiero profundizar ese tema. Cuando estamos en el mismo barco se cumplen los objetivos” precisó Quinteros.



“Hay jugadores que públicamente se fueron de la selección, eso deja muy en claro que está pasando. Hay grandes dirigentes como (Nassib) Neme, (José Franciso) Cevallos, (Michel) Deller, (Miguel Ángel) Loor que son gente que puede aportar mucho al Ecuador”. “Los dirigentes que nombré hacen muy bien las cosas en sus clubes, ojala que en Ecuador se vuelva a estar unido y todos tiren para el mismo lugar”. “Cualquiera de los dirigentes que nombré (Cevallos, Neme, Deller, Loor) pueden darle un cambio al fútbol ecuatoriano, lo necesita” agregó el DT.



Quinteros explicó que en su debido momento, experimentó dificultades al interior de la FEF, en especial durante la transición entre la presidencia de Luis Chiriboga y de Carlos Villacís. “Tuvimos problemas después del cambio de presidente, tuvimos muchos inconvenientes y terminó en no clasificar al mundial, luego varios jugadores hicieron público lo que pasaba”. “(Alexander) Domínguez, (Frickson) Erazo, (Juan Carlos) Paredes, Walter (Ayoví), Miller (Bolaños), Felipe (Caicedo), (Jefferson) Montero durante el 2017 no jugaban en su club y eran jugadores importantes para las Eliminatorias, eso afectó y fue fundamental para perder puntos” indicó Quinteros.

“Le hicieron un daño muy grande a la Selección”



“Ya es tarde para hablar, yo ya lo dije en el momento que tenía que decirlo y luego jugadores mundialistas lo volvieron a decir, lo que pasaba perjudicó para que no fuéramos al mundial. Necesitamos un cambio” insistió Quinteros. “A mí me sacaron en un momento que podíamos haber clasificado, lo dieron todo por perdido y eso es grave. No solo me sacaron a mi, también a muchos jugadores. Le hicieron un daño muy grande a la Selección. Le hicieron un daño muy grande a la Selección y la verdad no quiero darle importancia a gente que no la tiene” agregó el extécnico de Emelec.



“Todo lo que fue negativo siempre fue por una causa, yo tengo los mejores recuerdos de Ecuador, ojalá que ahora Ecuador pueda trabajar con un gran proyecto y en el caso mío lo mismo en un club”. “Prefiero esperar hasta mayo, quiero llegar a un club con aspiraciones, a veces no es fácil pero confió que si se pueda dar y empezar desde cero”.

Su paso por el Club Sport Emelec



Dentro de la entrevista realizada a Gustavo Quinteros en Radio Huancavilca, el entrenador se dio tiempo además, para referirse a su paso por el conjunto eléctrico, del que dijo, fue un proyecto espectacular. “Emelec fue un proyecto espectacular, los primeros 5 meses no pudimos conseguir el título, luego formamos un plantel que pudo ser tricampeón, dos conmigo y uno con (Omar) De Felippe”.



“En Emelec hay un presidente serio y que sabe de fútbol y por eso se pudieron cumplir los objetivos. Lo mismo sucedió con Deller, son gente que hacen proyectos y los terminan realizando”. “Me encantaría en algún momento volver a dirigir Emelec, siempre Emelec será mi prioridad, pero siempre que exista un proyecto serio me va a gustar”.



“Me gustaría mucho dirigir en México, tuve en un momento la posibilidad pero estaba en otro club y no quise salir” señaló Quinteros.