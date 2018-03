Fernando Gaibor fue discriminado en Argentina, según denuncia su técnico

Adaptarse a un nuevo país y rendir de inmediato puede llegar a ser un problema para los futbolistas. Y mucho más cuando te encuentras con problemas de discriminación como los que ha sufrido en las últimas semanas el volante ecuatoriano Fernando Gaibor.

Él fue contratado a inicios de temporada por el Independiente de Avellaneda, que acordó un pago de USD 6 millones por sus derechos deportivos y le concedió la histórica camiseta 10.



Su entrenador Ariel Holan denunció en radio La Red de Argentina, la noche del jueves 15 de marzo, que el jugador sufrió actos discriminatorios que han hecho aún más difícil su adaptación.

“El otro día Gaibor iba en un taxi por la autopista que va hacia Dock Sud (ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires) y la Policía lo interceptó porque lo confundieron con un asaltante. Lo palparon de armas y después lo dejaron libre”, dijo el entrenador.

Holan agregó que este tipo de situaciones generaron intranquilidad en el futbolista formado en Emelec. “Es un ser humano y obviamente este tipo de cuestiones le afectan y más si es que vienes de tan lejos”, agregó el técnico.



Pero esa no fue la única penuria que le tocó vivir al seleccionado ecuatoriano. Según el relato de Holan, Gaibor fue a una concesionaria de autos “después fue a una concesionaria de autos con un amigo ecuatoriano que es moreno y cuando pidieron el precio de uno de los coches no se los quisieron dar porque decían que no tenían plata para comprarlo. Todas estas cuestiones que no salen a la luz son muy importantes en la adaptación de un futbolista a un club nuevo y a un país nuevo”, agregó Holan.



“Recién se está adaptando al fútbol argentino y a Independiente. Recién se instaló esta semana con la familia acá, recién está en su casa y uno a veces pierde la noción de que el futbolista es un ser humano antes de ser un deportista de élite. Todas las cuestiones familiares, cuando alguien viene de tan lejos, inciden en la tranquilidad y en poder adaptarse”, remarcó Holan en diálogo con radio La Red, tras el triunfo en la Copa Libertadores por 1-0 frente a Millonarios, de Colombia.