Gabriel Corozo sufrió una lesión de rodilla y preocupa en el Elche de España

Los compañeros de Gabriel Corozo quedaron impactados por la lesión de la rodilla izquierda que sufrió el lateral ecuatoriano en el Elche, precisamente luego de recuperarse de otra dolencia en la rodilla derecha. La acción ocurrió en la última jugada de la práctica de este miércoles 28 de marzo.

Nino, capitán del conjunto de la Segunda División española, dio una conferencia de prensa sobre la preparación del equipo para la fecha del fin de semana. Sin embargo, empezó refiriéndose apenado sobre el tema de Corozo.



"Hombre, preocupados porque fue la última jugada del entrenamiento y desgraciadamente parece que no tiene buena pinta. Habrá que esperar qué dice el doctor, pero preocupados como dije porque el 'chaval' (joven) acaba de salir de una lesión de larga duración en la otra rodilla", explicó ante los periodistas tras la práctica.



En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar al jugador ecuatoriano de 23 años salir sentado en una hielera, empujado por uno de los utileros, llorando y con la pierna izquierda inmóvil.



"Rezaremos porque que no sea mucho más. Está destrozado, fue un golpe importante, el ruido no nos dejó buenas sensaciones", lamentó Nino, antes de cambiar de tema.