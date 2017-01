Fernando Torres: 'A un equipo como el 'Barça' no se le puede tener cogida la medida'

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid aseguró este lunes que al 'Barça' "no se le puede tener cogida la medida", ante el partido del miércoles que los enfrentará al conjunto azulgrana en el Vicente Calderón en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

"Es cierto que nos da cierta confianza saber que le hemos ganado hace no mucho tiempo y que encontramos una manera de ganarles. Pero eso no quiere decir nada. Sabemos cómo es el FC Barcelona. Hay que intentar atar bien a sus jugadores más importantes, ser compactos, tener un bloque muy junto", explicó Torres después de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.



Torres dijo que es "muy difícil jugar contra un equipo tan bueno", por lo que tienen que "aprovechar las oportunidades" que les den durante el partido. "No hay ningún secreto. Es muy difícil jugar contra un equipo tan bueno", añadió.



El jugador rojiblanco espera "conseguir la victoria" en el Caldéron, delante de su "gente", resaltó, y que eso les de "la posibilidad" de jugar el partido de vuelta en el Camp Nou como les "gustaría".



Sobre la posibilidad de que la final de Copa del Rey sea en el Calderón, Torres comentó que "sería el broche perfecto" y "que esté el Atlético", señaló. "Sería muy bonito para el club y para la afición", reconoció.



El jugador madrileño confesó que a estas altura de la temporada el equipo "está con confianza" en lo que hacen. "Ahora llega la parte de la temporada que más nos gusta a todos, en la que se deciden los títulos y tenemos enfrente a uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos todos los ingredientes para ilusionarnos y para tener confianza", recalcó.

Cuando se le preguntó por las críticas que está recibiendo el club colchonero, Torres aseguró que "es normal". "Hay muchas expectativas y la gente tiene ilusión porque se repitan los éxitos de temporadas pasadas", explicó.



"Siempre lo digo, lo mejor que tiene un equipo es luchar contra sí mismo, saber que la gente te exige más, que los medios exigen más. Eso es porque creen que podemos darlo y es nuestra responsabilidad. El equipo está tranquilo, sabemos el camino, que los resultados mandan", declaró.



Torres prefiere "no" estar pendiente de su "futuro" como jugador del Atlético y reconoció que juega "cada partido como si fuera el último".



En cuanto si está a favor o no del videoarbitraje dijo que "es partidario de que el fútbol sea cada vez mejor". "Todo lo que pueda ayudar a que los partidos se resuelvan por lo que pasa en el terreno de juego, es mejor. Seguro que se está trabajando para que LaLiga sea la mejor del mundo", finalizó.