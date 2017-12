Para formar la Tri femenina se observaron 854 jugadoras

Faltan dos días para que se acabe el 2017, varios jóvenes disfrutan de vacaciones y aguardan los regalos y abrazos por el año que se viene. 25 jugadoras, en cambio, se ejercitan con ahínco para integrar el equipo que disputará el Sudamericano Femenino Sub 20, desde el 13 de enero, en Ecuador.

En medio de la neblina y entre risas y bromas, con uniformes de color rosa, trotan y agitan las palmas bajo la supervisión del preparador físico Cristian Ayala. Lo hacen durante las mañanas, en la cancha principal de la Casa de la Selección, en el norte de Quito.



De las 25 jugadoras, de entre 15 y 20 años, solo quedarán 22 para integrar la nómina definitiva. Por ello se esfuerzan por demostrar su buen nivel a la entrenadora Vanessa Arauz. La seleccionadora cuenta que las futbolistas harán una pausa desde hoy hasta el 2 de enero. Ese día dará la lista de las elegidas, quienes desde entonces volverán a concentrarse para el estreno en el certamen en el que competirán las 10 selecciones de Sudamérica.



Karen Flores, de 16 años y quien juega de mediocampista y delantera, admite que siente ansiedad por conocer la nómina. Pero también está contenta por compartir la convivencia con jóvenes que provienen de diferentes provincias.



Cuando hay tiempo libre en el extenso complejo deportivo, aprovecha para competir en la sala de juegos, donde hay tenis de mesa y billar, con sus compañeras. Con ellas también observa películas en la sala de proyecciones.

El proceso para elegirlas se inició en marzo, con un ‘scouting’ que sirvió para detectar a jugadoras con condiciones para llegar al plantel nacional. Se observó a 854 menores de 20 años. En su mayoría, 800 de ellas, estudiantes de colegio que no pertenecían a clubes. Solo jugaban en escuelas de fútbol, ligas barriales o en torneos provinciales.



Posteriormente se inició el primer microciclo, el 4 de mayo, en Latacunga.



Arauz está satisfecha con el trabajo. Dice que ya se han realizado 15 microciclos hasta la fecha. En ese tiempo ha logrado que las dirigidas “entiendan como potenciar sus características”.



Los progresos se notaron en los Bolivarianos, en noviembre. La Tri llegó a la final ante Colombia, y se quedó con la presea de plata.

Los microciclos también han servido para elegir a la Sub 17 que irá al Sudamericano de Argentina, en marzo. “En el ‘scouting’ hallamos más jugadoras para la Sub 17 que para la Sub 20. Detectamos talento en las más chicas”, dice la DT.



De entre las jugadoras, Tamara Angulo, de 19 años, es la más experimentada. Participó en los procesos para la Copa América del 2014 en Ecuador y para el clasificatorio al Mundial 2015, en Canadá. Con una amplia sonrisa, detalla que por su experiencia intenta que las jóvenes se acoplen al equipo. Para ella, la misión es dejar una buena imagen en el torneo internacional.



¿Cuál es el objetivo en el Sub 20? La seleccionada Carmen Caicedo responde que el equipo “intentará dejar el nombre del país en lo más alto”.



Ecuador estará en el grupo A, junto a Colombia, Argentina, Perú y Paraguay. Los encuentros de esta llave se disputarán en el estadio Olímpico de Riobamba. La Tri debutará ante la ‘Albiceleste’ el 13 de enero, a las 19:15.

Los dos mejores de cada llave accederán a un cuadrangular, de donde saldrán dos clasificados para el Mundial de Uruguay, en noviembre.



Para Arauz, además de la clasificación, el reto es dejar una buena imagen para que los hinchas se acerquen más al balompié femenino.