Carneras y Espuce representarán al fútbol femenino del país en Paraguay

Espuce de Quito y Carneras UPS de Cuenca representarán al fútbol femenino de Ecuador en la Fiesta Sudamericana de la Juventud. Lo harán en los torneos Sub 14 y 16 que arrancarán paralelamente el próximo martes y concluirán el 5 de abril en Asunción, Paraguay.

El equipo quiteño, campeón nacional Sub 14, se estrenará el 27 de marzo ante Tahuichi Aguilera, de Bolivia, en el grupo A. El 29 de marzo se enfrentará con Región del Maule de Chile, el 1 de abril lo hará con Atlético Platense de Argentina y cerrará la primera fase el 2 de abril ante Santander de Colombia. El objetivo es clasificarse a las semifinales.

Carneras UPS, que en diciembre pasado alcanzó el título nacional Sub 16, debutará el 29 de marzo ante Juan Arango de Venezuela. El 31 de marzo se medirá con Región del Maule de Chile, el 1 de abril tendrá como oponente a Formas Íntimas de Colombia y su último juego de la fase inicial será el 2 de abril con Palmirense de Uruguay.

Amalia Moncayo, capitana del representativo cuencano, está feliz con la oportunidad que tiene de estrenarse a escala internacional. La joven de 16 años se incorporó al club salesiano hace cuatro años y desde la temporada pasada ya juega los partidos de la Serie A, con el plantel principal del club.



Moncayo se imagina que tendrán equipos rivales de jerarquía. No encontraron videos para analizar, pero “suponemos que se trata de adversarios complicados, porque son los campeones de sus respectivos países”. Ella y sus compañeras están conscientes de la responsabilidad que tienen de representar al país.

La delegación azuaya viajará a Quito, el 24 de marzo a las 10:30, vía aérea. De allí irá a Lima y luego a Asunción. A la lista de 18 jugadoras se suman José Moncada (técnico), Paúl Rodas (asistente), Sandra Figueroa (preparadora física), Carlos Banegas (fisioterapista), Franklin Ramón (psicólogo) y Édison Méndez (coordinador).

Entre las integrantes de Carneras UPS se destaca Dana Pesántez, quien recién retornó de Argentina tras participar en el Sudamericano Sub 17 con la Selección nacional, dirigida por Vanesa Arauz. “Fue una experiencia fabulosa, que espero aprovecharla en Asunción, como parte de un nuevo reto en mi vida”.

Moncada, por su parte, sugiere a sus dirigidas no presionarse y dejar su máximo esfuerzo en la cancha. “Todos los equipos entran en igualdad de condiciones”. Moncayo y Pesántez no son las únicas del equipo cuencano con experiencia en la Serie A. También están Sabrina Robles, Doménica Ávila y Fernanda Estrada.

Carneras UPS tuvo la oportunidad reglamentaria de reforzar al plantel con dos futbolistas de otros clubes. Pero se decidió brindar la oportunidad a las integrantes que lograron la clasificación, cuyas edades están entre 13 y 16 años.



Los torneos Sub 14 y 16 reunirán a los equipos campeones de los 10 países sudamericanos, en ambas divisiones. Los partidos se jugarán en las canchas de la Conmebol, del Comité Olímpico y del parque Guazú. Cada día habrá cuatro encuentros, combinados con charlas lúdico-educativas.



En cada categoría existen dos series. En la Sub 16, por ejemplo, Ecuador está en la A; mientras en la B están los conjuntos campeones de Argentina, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay. Los dos mejores de cada grupo se clasificarán a las semifinales previstas para el 4 de abril. La final será el 5 de abril.



Ecuador también tendrá un equipo masculino Sub 13, representado por de Emelec. Se medirá al Sol de América (Paraguay), Antioquia (Colombia), Alcasa (Venezuela) y SC Internacional (Brasil).