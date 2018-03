La FEF analiza el pedido judicial de llamar a otro concurso por derechos del campeonato

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene previsto reunirse con sus abogados este miércoles 28 de febrero para revisar cada detalle de la resolución judicial emitida por los integrantes de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

La Corte negó la apelación presentada por la FEF y ordenó llamar a un nuevo concurso, en 72 horas, por los derechos de televisión del campeonato nacional. Esto después que la Corte ratificó el fallo de primera instancia dictado en enero por el juez Jean Valverde, quien suspendió los efectos del contrato que celebró el año pasado la Federación con la firma uruguaya GolTV de Paco Casal.



Carlos Villacís, el presidente de la FEF, habló del tema después del Comité Ejecutivo de los martes antes de revisar con los abogados el dictamen de la Corte. “Nosotros estamos tranquilos. Sabemos que hemos tenido siempre la razón. La justicia, a veces, no es justa. Por eso tenemos el grupo de abogados que actuarán como deban actuar. Para eso se les ha contratado. No soy abogado. En el Directorio hay tres abogados que aportan mucho en el Comité”, manifestó Villacís.



Pepe Mosquera, integrante del Directorio, anticipó que –personalmente- planteará dentro del Directorio acoger el dictamen de la Corte Provincial y llamar a un nuevo concurso por los derechos de televisión del torneo local. “Vamos a discutir que es lo mejor”, dijo.



Jorge Chang, uno de los abogados, explicó que aún le queda una instancia más: la Corte Constitucional. Sin embargo, prefirió no pronunciarse hasta después de la reunión que mantendrán este día en las instalaciones de la FEF, en Guayaquil.