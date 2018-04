La FEF designó árbitros y horarios para la novena fecha tras una acalorada discusión

LEA TAMBIÉN

El Comité Ejecutivo de la FEF se extendió más de lo esperado, debido al debate que se generó por la programación de los partidos del Club Sport Emelec vs. Independiente del Valle y el de Guayaquil City ante Barcelona Sporting Club.

Dos representantes de la Mesa Ejecutiva se reunieron la tarde de este 10 de abril, para definir los horarios de los partidos. En esa junta cambiaron los horarios que se establecieron la semana pasada, de los dos partidos antes mencionados.



El juego del conjunto eléctrico pasó de domingo a sábado, mientras que el de Barcelona SC cambió de lunes a domingo.



En primera instancia se aceptó el cambio, pero luego se reculó tras una llamada de los representantes del equipo de Sangolquí. Según dijo Rómulo Aguilar, vocal que presidió el comité, el club había comprado pasajes aéreos y organizó su logística para jugar el domingo y no el sábado, como estableció la Mesa Ejecutiva en la reunión del 10 de abril.



“No hay mayoría en esa mesa, además presenta un papel puerco. Vamos a respetar los horarios que se establecieron hace 15 días”,

dijo Aguilar durante el comité. La decisión molestó a los representantes de Emelec, Barcelona SC y Guayaquil City.

Así quedaron los horarios y designaciones para la novena fecha del torneo local:



Viernes 12 de abril

19:15

Técnico Universitario vs. Delfín Sporting Club

Estadio Bellavista

Árbitro: Juan Albarracín

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Douglas Bustamante



Sábado 13 de abril

15:00

Universidad Católica vs. Aucas

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Darío Morán



Liga de Quito vs. El Nacional

17:30

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Juan Cruz







Domingo 15 de abril

12:30

Deportivo Cuenca vs. Macará

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Juan Carlos Macías

Asistente 2: Luis García



Club Sport Emelec vs. Independiente del Valle

16:30

Estadio George Capwell

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: José Alvarado



Guayaquil City vs. Barcelona Sporting Club

19:15

Estadio Monumental

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Jorge Párraga

Asistente 2: Juan Aguiar