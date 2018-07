La FEF designó árbitros y horarios para la fecha 21

LEA TAMBIÉN

Un empate es suficiente para que Liga de Quito se corone ganador de la primera etapa, gracias a la diferencia de seis puntos que tiene con su escolta, Barcelona.

Los albos visitarán a Guayaquil City, en el estadio Christian Benítez. Los porteños son undécimos en la tabla, por lo que el conjunto quiteño llega a esta fecha como favorito para sumar puntos y conseguir su objetivo del primer semestre.



El partido se jugará el sábado 7 de junio, a partir de las 16:00, en el estadio Christian Benítez. Así quedó definida la fecha 21 del campeonato:



Viernes 6 de julio

20:00

Deportivo Cuenca vs. Universidad Católica

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Dennys Guerrero

Asistente 2: Marco Correa



Sábado 7 de julio

16:00

Guayaquil City vs. Liga de Quito

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Luis González

Asistente 2: Jorge Párraga



18:30

El Nacional vs. Delfín Sporting Club

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Línea 1: Juan Macías

Asistente 2: Juan Aguiar



Domingo 8 de julio

12:00

Macará vs. Club Emelec

Estadio Bellavista

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Luis García



17:30

Barcelona Sporting Club vs. Técnico Universitario

Estadio Monumental

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Edison Vásquez



Lunes 9 de julio

19:15

Aucas vs. Independiente del Valle

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Douglas Bustamante

Asistente 2: Guilber Gracia