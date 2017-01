La TV japonesa propuso un nuevo desafío a Lionel Messi y Luis Suárez

El 2017 es un año para los desafíos. Es así, que un canal de televisión japonés decidió iniciar este nuevo año con un desafío nada más y nada menos que con dos de las figuras del FC Barcelona: el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.

No conformes con observar el despliegue de los jugadores del conjunto catalán en la Liga Santander española, la televisión japonesa decidió 'poner a prueba' a estos dos cracks con varias ideas que rompen con la cotidianidad: aterrizar un drone con un impacto del balón, anotarle un gol a un muñeco o lanzar el esférico lo más alto posible para después controlarlo el instante previo antes de tocar el suelo.



El principal objetivo del desafío planteado por un canal japonés consistió en conseguir realizar varios pases desde diferentes distancias pero con un detalle en particular: el balón no debía tocar el suelo.



La habilidad de los futbolistas del 'Barça' quedó plasmada en un video cuando estuvieron a una distancia de 56 metros.



Video: YouTube Canal: ashigara27

El FC Barcelona cayó el 5 de enero de 2017, 2-1 ante el Athletic Club de Bilbao en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, jugado en el estadio de San Mamés.



Los cotejos de vuelta de los octavos de final se disputarán dentro de siete días, del martes 11 de enero al jueves 13 de enero de 2017.