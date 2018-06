Esteban Paz pide unión y critica a los jugadores por suspender entrenamiento

LEA TAMBIÉN

Los jugadores de Liga de Quito no se entrenaron la mañana del lunes 25 de junio del 2018. Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de la 'U', indicó que la para se produjo porque los jugadores quieren establecer porcentajes de premios futuros.

El directivo albo explicó el motivo de la paralización momentánea de los jugadores que decidieron no entrenarse. “Ellos quieren establecer el porcentaje de premios futuros, ellos quieren saber eso si aún no lo conseguimos. No me parece la forma de suspender un entrenamiento”, comentó en diálogo con Radio Área Deportiva (99.3 FM en Quito).



Esteban Paz aclaró que el premio por avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana se pagará en el transcurso de la semana. “El premio de la Sudamericana se está cancelando esta semana, no es que se le debe la totalidad del pago a Hernán Pellenero se le ha venido cancelando”.

El capitán universitario intentó hablar con el dirigente, pero por un viaje no se pudo concretar la reunión. “Hernán Barcos me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, yo le dije que no podía, él entendió que no quise hablar con los jugadores, si yo tengo que hacer un viaje”.



Paz hizo un llamado a la unión del grupo para concretar el objetivo de ganar la primera etapa. “Este momento lo que importa es estar unidos para conseguir el objetivo, aun no lo conseguimos, pero hay que estar ahora más que unidos. No es la manera correcta de romper un esquema de trabajo y parar el entrenamiento”.

