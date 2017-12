Esteban Paz: 'Barcos me dio su palabra para quedarse en Liga'

Esteban Paz, miembro de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito, expresó su frustración por la mediocre temporada que realizó el equipo albo en el 2017. A criterio del directivo, los azucenas ni siquiera merecían clasificar a la Copa Sudamericana, tras la floja presentación que realizaron en el repechaje frente a Técnico Universitario.

"Vi con mi hijo como el equipo se empezó a desmoronar, a bajar los brazos. Desde que nos marcaron el primer gol vi un equipo sin alma, que se autodestruye", criticó Paz al partido disputado el domingo 17 de diciembre del 2017 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga ganaba 3-0 y terminó con un sufrido empate 3-3.

El dirigente apoyará la continuidad del DT Pablo Repetto y dijo que al menos nueve jugadores saldrán del plantel por bajo rendimiento. Entre ellos estaría Luis Cangá, quien fue separado de la convocatoria antes del duelo contra el 'rodillo rojo'. "Jugadores como Luis Cangá, no se dan cuenta en la institución en la que están", dijo en una entrevista con Radio La Red de Quito (102.1 FM).

Sin dar detalles de los nuevos futbolistas que llegarán al plantel en el 2018, la prioridad de los albos es renovar el contrato de Hernán Barcos. El 'Pirata' será jugador al finalizar su contrato con el Sporting de Lisboa. Los azucenas ya le presentaron una propuesta y esperan la respuesta del goleador del torneo ecuatoriano.

"Hicimos todo el esfuerzo necesario para cumplir con el deseo de Hernán (Barcos). Liga no puede hacerse cargo del contrato, pero tenemos varios amigos auspiciantes que nos apoyaron para llegarle a cumplir sus objetivos económicos (...) De palabra él me dijo 'yo regreso'. Lo dijo en la cancha y en el estadio. La responsabilidad está en Hernán en firmarlo y ahí recién podemos decir que está confirmado", mencionó Paz.



En el transcurso de la semana, Liga espera anunciar algunos refuerzos. Paz dijo que la negociación para incorporar a Jefferson Orejuela "es muy complicada" y el plantel no lo ratificará como fichaje hasta cerrar un acuerdo con el Fluminense.



El dirigente también mencionó el rendimiento que han tenido jugadores como el lateral Aníbal Chalá y el mediocampista colombiano Sherman Cárdenas. La continuidad de estos dos jugadores dependerá del DT Pablo Repetto. "Aníbal Chalá no es el jugador de la temporada que nosotros esperábamos", dijo Paz a la emisora.