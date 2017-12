47-0: el escandaloso resultado en un partido de niños del que habla todo el mundo

El 47-0 que se produjo el sábado 16 de diciembre del 2017, en la categoría Alevín del fútbol español despertó las opiniones divididas de los fanáticos en las redes sociales. Mientras que una parte de los críticos apuntó que "no tiene nada de malo" caer por esa diferencia abismal, la otra aseguró que es culpa totalmente de la Federación de Fútbol de la ciudad canaria.

Niños de 11 y 12 años llorando al término del primer tiempo. La superioridad del conjunto de ligas inferiores amarillo fue notoria desde el minuto cero. Para UD Las Palmas B, es algo habitual golear en cada partido de las ligas divisionales, la diferencia con sus rivales es notoria y llegaron a ganar en todas las categorías sin oposición.



En este caso, los niños del conjunto 'Pio-pio' vapulearon a los de UD Las Coloradas. El primero contra el último de la tabla. En tan solo 20 minutos, el marcador se inclinaba a favor de los amarillos por 24-0, finalmente, en los 70 minutos que duran esos partidos, completaron el 47-0.



"Con los niños hemos intentando relativizar la goleada, aunque es verdad que ese marcador no se ve todos los días. Quizá ellos debieron levantar el pie, pero no podemos reprochar nada a nadie", reconoció Jorge Pulido, presidente de la UD Las Coloradas al portal español ABC.



"Hay una especie de código no escrito entre nosotros para evitar ese tipo de goleadas. Hay fórmulas para evitarlas. El equipo que está siendo goleado puede perder tiempo, el que manda en el marcador baja la presión o su entrenador cambia de posición a sus jugadores", agregó.



Desde las redes sociales comenzaron a surgir distintas opiniones y críticas a la Federación de fútbol de Las Palmas, por dejar que se crucen equipos tan dispares entre sí en categorías en las que son apenas niños. "Qué mala educación y qué liga más desnivelada. Penosa la organización", fue uno de los comentarios.



"No hay que proteger a los niños de las lecciones. La pregunta es ¿Por qué están los dos equipos en la misma liga?", cuestionó otro, tratando de asegurar que deben aprender de esa goleada.



"Increíble resultado. Es antideportivo!", exclamó un tercero. "La gente ajena al deporte lo verá como humillación. Pero seguir presionando desde el minuto 0 al 90 pese a ganar 47 a 0 es una gran muestra de respeto hacia el rival", se pudo leer en otro comentario.