Emelec ve difícil Grupo 4 de la Copa Libertadores pero eso le alienta

Emelec cree que es difícil el Grupo 4 de la Copa Libertadores en el que fue emparejado para empezar la disputa del máximo torneo continental, aunque para su presidente, Nassib Neme, es un asunto que, más bien, alienta al equipo guayaquileño.

El Grupo 4 es “muy difícil pero, si queremos llegar lejos, necesitamos tenerla difícil desde el comienzo”, remarcó Neme en una entrevista con el diario Expreso.



Emelec, campeón de Ecuador este año, integra el Grupo 4 de la Libertadores 2018 junto al argentino River Plate, el brasileño Flamengo y un tercer rival que saldrá de la fase de repesca del torneo.



Neme consideró que Emelec, ahora, se ha consolidado en muchos aspectos y no descarta que pueda llegar incluso hasta la última fase del torneo, en la que considera que su equipo podría dar sorpresas al ser un conjunto de buen desempeño en rondas finales.



“Hay tanto por hacer. Querer ganar año tras año y ser el mejor lo intentan varios clubes en el mundo (Bayern, Real Madrid, Manchester City, Juventus). Ninguno se cansa, siempre quieren ser campeones, seguir construyendo una gran historia”, refirió Neme.

Contó que, para reforzar al equipo, la directiva del Emelec piensa en contratar jugadores para la portería, defensa y delantera, pero no necesariamente extranjeros.



“Queremos un portero ecuatoriano con experiencia (Pedro Ortiz o Adrián Bone) y si no lo logramos apuntaremos al extranjero. Incluso podría darse el caso de que no ocupemos los cuatro cupos foráneos, si no es necesario”, agregó el directivo.



También mencionó que ha recibido ofertas por algunos jugadores como Ayrton Preciado y Fernando Gaibor, pero dijo que eso se resolverá en el transcurso del año.



“Sin desesperarnos, vamos a esperar el mercado de pases más importante, que es el de julio y agosto para, con la mejor oferta y condiciones para todos, darles salida”, añadió. “Por ahora, las propuestas no han satisfecho nuestras expectativas ni las de los jugadores. Ellos están con este desafío importante que es instalarnos en una final de la Copa Libertadores de América y sabemos lo que es Emelec jugando finales”, apostilló Neme.