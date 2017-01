Ecuador no puede convocar ni inscribir a más juveniles para el Sub 20

Luego de la separación de dos jugadores de la Selección Sub 20 de Ecuador por presuntas irregularidades, el cuerpo técnico de Ecuador no puede convocar a más futbolistas. La fecha límite para inscribir a los 23 seleccionados para el torneo Sudamericano Sub 20 Juventudes de América concluyó el pasado 3 de enero.

Según el reglamento del torneo, una delegación puede sustituir a un seleccionado solo en caso de una lesión grave. Así consta en el reglamento de la Conmebol. "En caso de lesión importante de algún jugador, posterior a la presentación definitiva de las listas, se podrá sustituir a dicho atleta hasta 24 horas antes del inicio del torneo previa presentación de los exámenes médicos correspondientes que certifiquen la gravedad de la lesión, a ser avalados por la Comisión Médica de la CONMEBOL para su aprobación final".



Este no es el caso de la 'Mini-Tri'. Galo Sánchez, del Comité Organizador Local, prefirió no dar detalles del manejo que tendrá la Conmebol con los dos futbolistas implicados en las supuestas irregularidades.



El artículo 8 del mismo reglamento determina que: "Las protestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad se someterán al Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL, que tomará una decisión de conformidad con el Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL y demás normativa de aplicación".



Ecuador se quedó con 21 futbolistas inscritos para el torneo juvenil.