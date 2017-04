La Selección Sub 20 de Ecuador se concentrará desde el 4 de mayo

La Selección Sub de Ecuador cumple el último microciclo de preparación para el Mundial de Corea del Sur. La mini-Tri trabajará hasta mañana miércoles 26 de abril en la Casa de la Selección, en Quito, y según el DT Javier Rodríguez el plan de viaje para la cita mundialista está listo.

Ecuador empezará la concentración definitiva el 4 de mayo y el viaje a Corea está previsto para el 14. El propósito del cuerpo técnico es estar a tiempo para facilitar la adaptación de los seleccionados. "Buscamos los futbolistas que tenga facilidad de adaptarse técnicamente y tácticamente. Esperamos llegar de lo mejor", dijo el DT Rodríguez.

Entrenamiento de la Selección de Ecuador Sub 20 en la Casa de la Selección, en el norte de Quito. Foto: cortesía de la FEF.

Según el plan, Ecuador ya se concentrará definitivamente desde el 4 de mayo. Los futbolistas que actúan en el exterior se unirán entre el 6 y 7. Ecuador trabajará en la Casa de la Selección y buscará rivales para jugar amistosos. "Lo más complicado será la adaptación por las 14 horas de diferencia. Tenemos todo planificado", agregó el estratega.



En Corea del Sur está todo listo para la llegada de la Tricolor juvenil. Los sitios de concentración, la cancha de entrenamiento y la logística ya están definidos. Ecuador jugará en el Grupo F. Así está el calendario de partidos de la Sub 20 en el Mundial.

Jean Carlo Terrero, golero alternante del combinado tricolor Sub 20. Foto: cortesía FEF

22 de mayo de 2017

03:00 (hora de Ecuador)

Ecuador vs. Estados Unidos

Estadio Incheon





25 de mayo de 2017

03:00

Ecuador vs. Arabia Saudita

Estadio de Fútbol de Incheon





28 de mayo de 2017

04:00

Senegal vs. Ecuador

Estadio de la Copa Mundial de Jeonju