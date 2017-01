Así se movieron las selecciones Sub 20 antes del debut en el Sudamericano

La Selección de Ecuador está lista para jugar ante Brasil, en el debut del Sudamericano Sub 20. El equipo del DT Javier Rodríguez está en Riobamba desde el domingo 15 de enero, donde se entrena pensando en la estrategia que usarán ante la 'Canarinha'. El lunes 16 de enero, el equipo hizo fútbol en la cancha del estadio Olímpico.

El DT Rodríguez definió la alineación que usará este miércoles 18. Hoy está previsto el último entrenamiento. Los jugadores harán trabajos leves y estiramiento muscular. Después descansarán en el hotel designado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Por su parte, el combinado brasileño continúa con sus actividades. Los dirigidos por Rogério Micale tienen planificado una práctica de pelota detenida. Esta sería una de las herramientas con las que pretenden derrotar a Ecuador. El lunes, los trabajos fueron intensos bajo el mando del asistente técnico Eduardo Barroca.



El cuerpo técnico aprovechó la cancha del complejo del Olmedo para realizar algunos movimientos tácticos. Además se practicó la definición con situaciones reales de juego.



Antes de que se enfrenten ecuatorianos y brasileños, la Selección de Colombia jugará el primer partido del torneo ante Paraguay. Los cafeteros realizarán este martes 17 de enero su última práctica a las 16:00 en la cancha de la Escuela Politécnica de Chimborazo.

Los paraguayos tendrán esta tarde su última práctica. Ellos trabajan en el estadio Neptalí Barona, en Ambato. El lunes 16 de enero, el equipo trabajó con balones para la entrada en calor, a cargo del profesor Nicolás Aiello. Tras las primeras tareas, el director técnico Pedro Sarabia ordenó trabajo técnico-táctico. Las actividades finalizaron con estiramientos y crioterapia.

Así se jugará la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20 Juventudes de América:



Fecha 1

GRUPO A

Miércoles 18 de enero

Colombia vs. Paraguay

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico de Riobamba



Ecuador vs. Brasil

Hora: 19:15

Estadio: Olímpico de Riobamba

Descansa Chile

GRUPO B

Jueves 19 de enero



Uruguay vs. Venezuela

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico de Ibarra



Argentina vs. Perú

Hora: 19:15

Estadio: Olímpico de Ibarra

Descansa Bolivia