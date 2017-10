Estos son los horarios y los árbitros para la fecha 14 y para los cotejos diferidos

La principal novedad de la fecha 14 del campeonato nacional fue el cambio de sede de Clan Juvenil, para jugar su partido de local ante Emelec. Los de Sangolquí jugarán en el estadio Reales Tamarindos, de Portoviejo.

La fecha iniciará este viernes 13 e febrero, con el partido entre Barcelona e Independiente del Valle, en el estadio Monumental. En este partido los amarillos debutarán con su nuevo uniforme, que conmemora la lucha contra el cáncer.



La FEF también programó los horarios para los partidos diferidos, que se jugarán el miércoles 18 de octubre. Así quedaron las dos fechas a disputarse:



Viernes 13 de octubre

Barcelona vs Ind. Del Valle (19:30)

Estadio Monumental

Árbitro: Juan Carlos Albarracín

Línea 1: Juan Macías

Línea 2: Flavio Nall



U. Católica vs Dep. Cuenca (19:30)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Marco Correa

Línea 2: Juan Cruz



Sábado 14 de octubre

Delfín vs El Nacional (15:00)

Estadio Jocay

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Luis González



Fza. Amarilla vs Gye. City (15:30)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Daniel Salazar

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: David Vacacela



Domingo 15 de octubre

Macará vs Liga de Quito (12:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Ángel Hidalgo

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Dennys Guerrero



Clan Juvenil vs Emelec (16:00)

Estadio Reales Tamarindos

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: José Alvarado

Línea 2: Jaime Játiva



Estos son los horarios para los juegos diferidos:

Miércoles 18 de octubre

Ind. Del Valle vs Delfín (11:30)

Estadio Rumiñahui

Árbitro: Luis Quiróz

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Jaime Játiva



Gye. City vs U. Católica (18:00)

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Omar Ponce

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Luis González



Barcelona vs El Nacional (19:30)

Estadio Monumental

Árbitro: Ángel Hidalgo

Línea 1: Edison Vásquez

Línea 2: Ángel Toasa



Dep. Cuenca vs Clan Juvenil

Estadio Alejandro Serrano (20:15)

Árbitro: Vinicio Espinel

Línea 1: Luis Vera

Línea 2: Jorge Párraga