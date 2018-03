Candentes declaraciones en 'broma' de Riquelme sobre River y Menem

La palabra de Juan Román Riquelme es oída y respetada por el mundo del fútbol, sobre todo en Argentina. Esta vez, el exjugador de Boca Juniors se refirió a River Plate por los polémicos arbitrajes y el supuesto favoritismo hacia Boca por parte de la AFA.

"No me acuerdo cuántos años estuvo uno y cuántos otro, pero ellos con (Carlos) Menem ganaron un montón", soltó el enganche en diálogo con el programa 90 minutos (Fox Sports). Sin embargo, él mismo aclaró que lo que dijo era un chiste: "Fue una broma, eso no lo dije en serio. Yo de política no entiendo nada".



Menen fue presidente de Argentina entre 1989 y 1999.



Más allá de la chicana, el ídolo del Xeneize intentó poner paños fríos en el asunto y explicó que el Poder Ejecutivo, según su óptica, no tiene nada que ver con los resultados de los partidos del torneo local. "Macri debe tener unos quilombos bárbaros como para preocuparse por Boca. Aparte va primero cómodo, no es que está a un punto y lo pueden alcanzar. No me parece, yo creo que Macri debe tener unos líos bárbaros y está con la cabeza en otra cosa", comentó.

Juan Román Riquelme en todas sus formas!!! pic.twitter.com/YjYy1sLXx6 — Mariano MVAUDIO (@MVAUDIO) 1 de marzo de 2018



Además, el ex Villarreal se mostró feliz por el presente del club de la ribera. "Yo estoy muy contento, me hace poner muy feliz ver a Boca. Hace unas fechas se decía que Boca jugaba mal, pero gana. Ayer aceleró, bajó, volvió a acelerar y lo ganó. Boca sacó una ventaja grande, encontró tranquilidad. No es un equipo vistoso, pero gana claramente. Pienso que este torneo lo tenemos casi asegurado y tenemos mucha ilusión con lo que se viene en el año", exclamó el ganador de tres Libertadores con la institución azul y oro.

Riquelme aseguró que el duelo por la Supercopa del 14 de marzo es un partido aparte: "No tiene nada que ver la tabla ni cómo llegás. El clásico es distinto a todo". También analizó al Millonario y su duro presente. "Es difícil mantenerse. Lleva más de tres años con este entrenador y ha ganado cosas. Es mérito de Gallardo que le ha encontrado la vuelta para armar varios equipos, pero ellos serán capaces de mejorar. Nosotros estamos contentos".



El presente de Cristian Pavón. "Lo veo bien para la Selección, porque nosotros no tenemos a un Dani Alves por los laterales y creo que lo puede ayudar a Messi. Argentina no tiene a muchos jugadores que hagan ese trabajo por afuera".



El nivel de Tevez. "A Carlitos lo veo bien. Hace unos meses lo dije, solo necesita jugar. A medida que vaya acumulando minutos lo va a hacer mejor. Solo hay que rogar que no se lesione".



La baja competitividad de la Superliga. "El fútbol argentino está muy bajo. Ayer a Tevez no le pegaron una patada, parecía un entrenamiento. Al haber tantos equipos hay mucha diferencia entre el primero y los de mitad de tabla para abajo. Yo prefiero que sea un torneo de 15 equipos y que sea más competitivo".



Su posible futuro como presidente. "Si yo tengo que hacer algo con el fútbol, seré entrenador o presidente de Boca. Si hago algo va a ser en mi club. Me joden mucho para hacer el curso de técnico, pero si lo hago va a salir en todos lados. Cuando las cosas no vayan bien en Boca, voy a tener que ayudar".

Quién debe ser el 9 de Boca. "Los jugadores si están en Boca por algo es. No podemos comparar a Carlitos, con todo el respeto que se merecen Wanchope (Ábila) y Bou. Yo sostengo que Carlitos tiene alma de 9, los goles que hace son de 9. Para mí tiene más alma de 9 que de 10″.



Los anti Boca. "No existe el anti Boca, pero cuando un equipo saca una ventaja tan grande, todos le quieren ganar. Si Boca está primero es porque lo merece".