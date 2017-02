Daniel Viteri: 'No escucho las críticas ni los comentarios de afuera'

El guardameta de Liga de Quito, Daniel Viteri, fue enfático al asegurar que no le afectan las críticas negativas que vienen desde afuera. "Yo me trato de concentrar en lo que hago, en entrenar todos los días", sentenció el portero de la 'U', en la sala de prensa del estadio Casa Blanca, la mañana de este 22 de febrero del 2017.

Son épocas complejas para la 'U' en la zona defensiva y en el arco defendido por el 'Mono' Viteri, en los últimos tres partidos del Campeonato nacional el club quiteño no ha podido marcar ni un solo gol, pero sí ha recibo cuatro tantos en tres partidos. Algunas de estas anotaciones han estado marcadas por descoordinaciones entre el guardameta y la defensa.



Viteri fue claro en asegurar que él es un portero que siempre ordena a sus compañeros en la zaga, además se calificó como un jugador que "habla mucho". Para el 'Mono' el problema en defensa de la 'U' radica en que el equipo no recupera el balón en la zona delantera, “nosotros estamos atacando con mucha gente, pero no estamos cogiendo las marcas”, afirmó el portero.



Además dejó en claro que el confía en sus compañeros en defensa: Luís Cangá, Norberto Araujo, Édison Carcelén, José Quintero y Édison Vega. "Yo me siento cómodo con cualquiera de los defensas, por algo están en Liga, por ello cuando juegan tienen que hacerlo bien", concluyó.



Daniel Viteri es el arquero titular de Liga de Quito desde la salida de la 'U' de Alexander Domínguez en junio del 2016. El 'Mono' llegó a Liga de Quito en 2011 antes de jugar con los 'albos' el guardameta estuvo en Barcelona Sporting Club, Deportivo Quito y Emelec.