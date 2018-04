Gabriel Cordero recibió un mensaje de cumpleaños de Antonio Valencia

LEA TAMBIÉN

Gabriel Cordero cumple este jueves 12 de abril 12 años. La semana pasada, su nombre saltó a la palestra porque su madre Fernanda le escribió en Twitter a Antonio Valencia para pedirle que le envíe un saludo por video al niño, quien batalla contra una anorexia nerviosa.

El ‘Toño’ contestó el mensaje y no solo se comprometió a mandarle el mensaje, sino que se anotó unos puntos.



El video con el mensaje de Antonio llegó esta madrugada. A las 05:00, según le cuenta Fernanda a Bendito Fútbol, su celular sonó.



Abrió el WhatsApp y vio la imagen de Valencia y el mensaje motivador para Gabrielito, quien antes de que le detectasen su enfermedad jugaba en la academia Fútbol Total y es un fanático del capitán del Manchester United.



“Soy Antonio, te deseo un feliz cumpleaños, que tengas muchísima fuerza y que sigas luchando y no te rindas”, le dijo el futbolista al niño. Sorprendida y conmovida, la madre de la criatura junto a su esposo Manuel se acercaron al cuarto de Gabrielito para mostrarle el saludo. “Se emocionó tanto, no tiene idea. De hecho, se llevó el celular a su escuela y se le mostró a todos sus amigos. Está emocionado”.

¡Feliz cumpleaños Gabriel! Espero que te haya gustado el video y que vuelvas pronto a jugar, amigo. Un saludo a tu madre @ftacuri pic.twitter.com/VTQMxNznPN — Antonio Valencia (@anto_v25) 12 de abril de 2018

La familia del niño dice que en las últimas semanas, el menor ha recibido una tremenda inyección de optimismo para afrontar la dura lucha contra la enfermedad. Gabriel come poquito y tiene que estar en continua revisión médica. Hoy no habrá pastel en la mesa, sino frutitas como la sandía, que el niño consume continuamente.



Pero Valencia no solo mandó saludos. Hoy posteó en su cuenta de twitter la camiseta del United con el número 25 y el nombre de Gabriel. “Feliz cumpleaños Gabriel! Espero que te haya gustado el video y que vuelvas pronto a jugar, amigo. Un saludo a tu madre @ftacuri”, publicó el jugador en la red social que cuenta con 878 000 seguidores.



La camiseta está en camino a Cuenca y hasta esta mañana, el menor no sabía de ese regalo. “Él está feliz con el video, no sabe lo de la camiseta. Desde la mañana estoy llorando de la alegría y muy agradecida con Antonio”, dijo la mamá.