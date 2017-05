La Copa Sudamericana vuelve a escena con los últimos cupos a segunda ronda

La Copa Sudamericana 2017, la “nueva niña bonita” de la Conmebol, conocerá esta semana los últimos clasificados a la segunda fase, donde ya se encuentran 11 clubes provenientes de la primera ronda y diez que aterrizaron de su 'hermana mayor', la Copa Libertadores.

Los brasileños Corinthians, Fluminense, Sport Recife y Ponte Preta; Arsenal y Defensa y Justicia de Argentina, Cerro Porteño y Nacional de Paraguay, Deportivo Cali de Colombia, Nacional Potosí de Bolivia y Palestino de Chile firmaron sus pases desde la primera ronda.



Y gracias al nuevo formato de competencia de la Sudamericana, que este año celebra la decimosexta edición, diez equipos eliminados de la actual Copa Libertadores -ocho de la fase de grupos y dos de la fase 3- se insertarán en la segunda ronda.



Los argentinos Estudiantes y Atlético Tucumán, los brasileños Flamengo y Chapecoense, campeón defensor de la Sudamericana; los colombianos Santa Fe e Independiente Medellín; Deportes Iquique de Chile y Libertad de Paraguay quedaron terceros en sus grupos de la Libertadores.



En tanto, el paraguayo Olimpia y el colombiano Junior fueron los dos mejores perdedores de la fase 3.

Once cotejos, once ilusiones



La última semana de la primera fase de la Sudamericana comprende 11 partidos, a los que llegarán con comodidad el ecuatoriano Universidad Católica, el venezolano Anzoátegui y el uruguayo Boston River por los sólidos resultados logrados en la ida.



Universidad Católica de Ecuador, que se impuso 3-1 a domicilio, será anfitriona el martes del boliviano Petrolero; Anzoátegui goleó 3-0 en Puerto La Cruz al argentino Huracán y chocarán el miércoles en Buenos Aires, y Boston River dio cuenta en Montevideo por 3-1 del peruano Comerciantes Unidos, al que visitará el jueves en Huancayo.



Los otros ocho compromisos se antojan más parejos, como el duelo que sostendrán el martes en Montevideo Defensor Sporting y Liga de Quito luego del 2-2 en la capital ecuatoriana, o el del miércoles en Buenos Aires entre Independiente y Alianza Lima, que empataron 0-0 en la ida en Perú, o el choque del jueves entre el ecuatoriano Deportivo Cuenca y el boliviano Oriente Petrolero después del 1-1 en Santa Cruz.



A su vez, los chilenos Everton y O'Higgins, Sol de América de Paraguay, Deportes Tolima de Colombia y el argentino Racing acudirán a las revanchas con el mérito de haberse impuesto por la mínima ventaja.



Las llaves de la segunda fase de la Sudamericana se sortearán el 14 de junio en Asunción.

Partidos de esta semana por la ronda de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana (entre paréntesis el resultado de la ida):



Martes 30 de mayo



En Quito:

Universidad Católica (ECU) vs. Petrolero (BOL) (3-1 en el cotejo de ida.)



En Montevideo:

Defensor Sporting (URU) vs. Liga de Quito (ECU) (2-2 en el cotejo de ida).



En Tunja:

Patriotas (COL) vs. Everton (CHI) (0-1 en el cotejo de ida)

Miércoles 31 de mayo de 2017



En Asunción:

Sol de América (PAR) vs. Estudiantes Caracas (VEN) (3-2 en el cotejo de ida)



En Buenos Aires:

Huracán (ARG) vs. Dep. Anzoátegui (VEN) (0-3 en el cotejo de ida)



En Guayaquil:

Fuerza Amarilla (ECU) vs. O'Higgins (CHI) (0-1 en el cotejo de ida)



En Lima:

Alianza Lima (PER) vs. Independiente (ARG) (0-0 en el cotejo de ida)

Jueves 1 de junio



En Huancayo:

Comerciantes Unidos (PER) vs. Boston River (URU) (1-3 en el cotejo de ida)



En La Paz:

Bolívar (BOL) vs. Tolima (COL) (1-2 en el cotejo de ida)



En Cuenca:

Deportivo Cuenca (ECU) vs. Oriente Petrolero (BOL) (1-1 en el cotejo de ida).



En Rionegro:

Rionegro Águilas (COL) vs. acing Club (ARG) (0-1 en el cotejo de ida)