Arturo Mina no viajó con la delegación de River Plate para el cotejo ante Emelec

El Club Sport Emelec jugará el jueves 27 de abril de 2017 desde las 19:00 (hora de Ecuador) ante River Plate, en el cotejo válido por el Grupo 3 de la Copa Libertadores.

Pero dentro del conjunto argentino hay una novedad: el zaguero central Arturo Mina no viajó con la delegación del club 'millonario'. El exdefensa del Independiente del Valle no atraviesa un buen momento en el torneo argentino, en donde es suplente desde hace siete fechas debido a un descenso en su nivel futbolístico.



Incluso la prensa deportiva de ese país, menciona una posible salida del ecuatoriano del club. El diario Olé en su versión digital del martes 25 de abril hizo hincapié que con esta, es la octava ausencia al hilo del ecuatoriano en las filas del conjunto que dirige el estratega Marcelo Gallardo.



"Ya no sorprende a nadie: Arturo Mina volvió a quedarse afuera de los convocados para un partido oficial de River. El ecuatoriano no está en la lista que dio Marcelo Gallardo por octava vez consecutiva y no viajará a su país para jugar este jueves a las 21 (19:00 hora de Ecuador) en Guayaquil contra Emelec por la Copa Libertadores", expresó Olé.



Además, el portal deportivo argentino mencionó la agenda del club rioplatense para el cotejo de la Copa Libertadores "Mina, que no jugó ni un minuto oficial en lo que va de 2017 y ya figura en los planes del Barcelona Sporting Club según la prensa ecuatoriana, no se subirá al avión que saldrá hoy (después del entrenamiento matutino en el Monumental) a las 19 desde Ezeiza hacia Lima, donde el plantel hará escala con descanso en el Hotel Costa del Sol" complementó Olé.



Carlos Alfaro Moreno, es el único directivo de Barcelona SC que se refirió respecto al tema de la posible incorporación del jugador. "Siempre estaremos interesados en potenciar la plantilla", dijo el vicepresidente deportivo. A pesar de eso, evitó confirmar a Mina como refuerzo para el segundo semestre. "No puedo asegurar ningún nombre todavía para el segundo semestre, pero lo que sí es cierto es que estamos en constante trabajo", dijo.



Arturo Mina quien tuvo una destacada actuación con River Plate en 2016, en este año no tuvo minutos ni en el equipo de la Reserva pese a que el jugador lo solicitó según indicaron medios de dicho país. Mientras se regulariza la situación del zaguero ecuatoriano, el jugador solicitó actuar con las reservas, hecho que tampoco se cumplió. Ayer 24 de abril las reservas de River se midieron a Sarmiento, pero el ecuatoriano no estuvo entre los convocados.



En reemplazo de Arturo Mina en el primer equipo, se ha ganado la titularidad el joven Lucas Martínez Quarta.



Para el partido de la Copa Libertadores en el estadio George Capwell, Marcelo Gallardo citó a los siguientes futbolistas:

Estos son los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Ecuador.

En el Grupo 3 del torneo continental, River Plate lidera el grupo con seis unidades mientras que Emelec tiene tres unidades y comparte ese lugar Independiente de Medellín y Melgar. El conjunto eléctrico buscará su segunda victoria, en tanto que River Plate intentará mantener el liderato después de ganar en Medellín y en el Monumental de Núñez ante Melgar.