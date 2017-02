Conmebol dará USD 10 millones al año para otras disciplinas de fútbol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó este miércoles 22 de febrero de 2017 en Montevideo un plan de fondos que distribuirá USD 10 millones anuales entre las 10 Asociaciones miembro para trabajar en disciplinas como el fútbol base, el femenino, el de playa y el futsal.

La iniciativa, denominada "Programa Evolución", buscará desarrollar infraestructura para esas disciplinas en los distintos países y elevar la calidad de las competencias.



"Por mucho tiempo esto estuvo abandonado y como consecuencia los trabajos fueron hechos por impulso, no por una planificación. Ahora hay una responsabilidad, un proyecto, una planificación", auguró el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Nuestro compromiso es con el desarrollo del fútbol", agregó el presidente.



El plan indica que habrá fondos destinados a la capacitación de entrenadores y administradores, a la construcción de más canchas reglamentarias y a la incorporación de innovaciones tecnológicas además de la creación de nuevos torneos.



También se anunció que habrá 15 cursos para árbitros y se construirá un Centro Tecnológico Arbitral. El presidente explicó que este plan se llevará adelante con la ayuda de Fifa y con el mismo presupuesto que tenía antes la Conmebol.

"Todavía no estamos adicionando nada nuevo", dijo en cuanto a los recursos disponibles de la organización.



"Hay una inversión de un millón de dólares por año para el desarrollo de cada una de las Asociaciones miembro, es muchísimo dinero. No digo que sea suficiente, digo que esta plata antes existía y no se invertía en el desarrollo del fútbol", expresó el presidente.



La presentación de este proyecto en Montevideo se enmarcó en los festejos llevados a cabo en Uruguay por los 100 años de la confederación, que comenzaron en la mañana del pasado martes cuando se descubrió una placa en la lápida del fundador de la organización sudamericana, el uruguayo Héctor Rivadavia Gómez.



La celebración continuó a la noche del martes en la ciudad de San José (suroeste) en donde se homenajeó a distintas autoridades y jugadores de las 10 Asociaciones miembro.