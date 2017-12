Los clubes ecuatorianos ya conocen a sus rivales para la Libertadores 2018

Los conjuntos que representarán al Ecuador en la edición 2018 de la Copa Libertadores, Club Sport Emelec, Delfín SC, Independiente del Valle y Macará conocieron a sus respectivos rivales, después de realizarse el sorteo en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay en la noche del miércoles 20 de diciembre de 2017.

El conjunto eléctrico, actual campeón del balompié ecuatoriano y Delfín SC el subcampeón ingresaron a la fase de grupos. Emelec integra el Grupo 4 del torneo continental junto a River Plate (ARG), Flamengo (BRA) y el Ganador 1 que será el vencedor del enfrentamiento de los ganadores de las llaves C1 y C8 de la segunda fase del torneo.



El conjunto manabita por su parte, quedó encuadrado en el Grupo 2 junto a Atlético Nacional (COL), Bolívar de la Paz (BOL) y Colo-Colo (CHI).



En tanto que Macará deberá enfrentarse al Deportivo Táchira (VEN) en la llave E2 de la primera fase e Independiente del Valle hará lo propio pero en la segunda fase del torneo continental cuando se enfrente a Banfield (ARG), en la llave C7.



El resto de emparejamientos fue equitativo como resultado del sorteo en Luque. Gremio de Porto Alegre, flamante campeón de la Copa Libertadores y subcampeón del Mundial de Clubes, conformará el Grupo 1 junto a Cerro Porteño (PAR), Defensor Sporting (URU) y Monagas Sport Club (VEN).

La primera fase del torneo continental, se iniciará el 22 de enero y las finales se disputarán el 7 y el 28 de noviembre de 2018.



A continuación la conformación de las fases previas y los grupos de la edición 2018 de la Copa Libertadores:

FASE 1



Montevideo Wanderers (URU) vs. Olimpia (PAR) Llave E1



Macará (ECU) vs. Deportivo Táchica (VEN) Llave E2



Oriente Petrolero (BOL) vs. Universitario (PER) Llave E3



FASE 2



E2 vs. Independiente Santa Fe (COL) Llave C1



Chapecoense (BRA) vs. Nacional (URU) Llave C2



E3 vs. Jorge Wilstermann (BOL) Llave C3



Carabobo (VEN) vs. Guaraní (PAR) Llave C4



E1 vs. Junior (COL) Llave C5



Chile 4 vs. Vasco Da Gama (BRA) Llave C6



Banfield (ARG) vs. Independiente del Valle (ECU) Llave C7



Santiago Wanderers (CHI) vs. Melgar (PER) Llave C8

FASE 3



C1 vs. C8 Ganador 1



C2 vs. C7 Ganador 2



C3 vs. C6 Ganador 3



C4 vs. C5 Ganador 4

FASE DE GRUPOS



Grupo 1



Gremio (BRA)



Cerro Porteño (PAR)



Defensor Sporting (URU)



Monagas Sport Club (VEN)

Grupo 2



Atlético Nacional (COL)



Bolívar (BOL)



Colo Colo (CHI)



Delfín Sporting Club (ECU)

Grupo 3



Peñarol (URU)



Libertad (PAR)



The Strongest (BOL)



Atlético Tucumán (ARG)

Grupo 4



River Plate (ARG)



Club Sport Emelec (ECU)



Flamengo (BRA)



Ganador 1

Grupo 5



Cruzeiro (BRA)



Universidad de Chile (CHI)



Racing Club (ARG)



Ganador 3

Grupo 6



Santos (BRA)



Estudiantes (ARG)



Real Garcilaso (PER)



Ganador 2

Grupo 7



Corinthians (BRA)



Independiente (ARG)



Millonarios (COL)



Deportivo Lara (VEN)

Grupo 8



Boca Juniors (ARG)



Palmeiras (BRA)



Alianza Lima (PER)



Ganador 4



* Los equipos que aparecen primero en las fases 1 y 2 jugarán la ida en casa*