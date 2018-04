La jornada 11 del campeonato se inicia este viernes con el partido entre colistas

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca y Guayaquil City FC, equipos ubicados en la zona del descenso, se enfrentan este viernes 26 de abril de 2018 desde las 19:15 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El cotejo entre coleros abre la fecha 11 de la Serie A del torneo nacional.

El conjunto cuencano es penúltimo en la tabla de posiciones con seis puntos, producto de una victoria y tres empates en 10 partidos. El cuadro guayaquileño, por su parte, es el único equipo que no ha festejado ningún triunfo en este año. Suma cuatro empates.



La semana pasada Guayaquil City, dirigido por el ecuatoriano Pool Gavilanes, estuvo cerca del triunfo ante Universidad Católica; sin embargo, a los 90 minutos Miguel Escalada acabó con la ilusión de los hinchas. Igual ocurrió en la jornada nueve, cuando Juan Ignacio Dinenno le otorgó la victoria a Barcelona Sporting Club en los descuentos.



El ‘Expreso Austral’, conducido interinamente por el uruguayo Juan Ramón Silva, llega al cotejo tras la derrota de visitante frente a Barcelona SC (2-0). Pese al resultado, los jugadores están convencidos que mostraron otra actitud y pueden salir de las últimas posiciones.



Silva, en la conferencia de prensa de ayer, sostuvo que el último cotejo dejó aspectos positivos, aunque se perdieron tres puntos. “Las sensaciones que dejaron sirven para que los muchachos puedan dar pasos ascendentes. Saben que sí pueden hacer buenos partidos y jugar ordenadamente”.

El DT adelantó que se asfixiará al rival con marca a presión y no porque venga de la Costa, sino porque hay la obligación de ganar. “La idea es tomar la iniciativa y no darle espacios en la cancha”.



Silva hará dos variantes con relación al cotejo anterior con Barcelona SC. En la defensa ingresará a Carlos Cuero en sustitución de John Jairo Espinoza; mientras en el medio campo pudiera ir Édison Preciado por Dennis Quiñónez. Seguirá entre los suplentes del defensa argentino Matías Contreras.



De acuerdo con lo previsto, el próximo lunes asumirá la dirección técnica del plantel el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien está en Argentina arreglando asuntos personales. De no concretarse su llegada a Cuenca, en ese día, Edgardo Adinolfi (asistente técnico) y Fernando Amoroso (preparador físico) se harán cargo.



Es más, los dos profesionales uruguayos llegaron el miércoles pasado a Cuenca y han presenciado las prácticas. Sin embargo, han respetado la labor que cumple Silva, el preparador físico Xavier Solís y el preparador de arqueros Mauricio Alvarado, quienes lo hacen interinamente tras la salida del cuerpo técnico liderado por el argentino Aníbal Biggeri.

Desde Argentina, Sanguinetti mantuvo una entrevista con el programa deportivo Área 88. Allí contó que su objetivo con el equipo cuencano es sacarle de la zona del descenso lo más pronto posible. También anticipó que a su llegada dará pautas de comportamiento a los jugadores para que no se repita la indisciplina.



En la siguiente fecha volverán a enfrentarse en Guayaquil, en la primera jornada de los encuentros de revancha.