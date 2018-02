El DT Repetto alista a Liga de Quito para su primer juego en el Rodrigo Paz

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, lamenta que el juego ante Guayaquil City FC no se haya podido cambiar de fecha. El partido se jugará el lunes 26 de febrero de 2018 a las 19:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Repetto y los suyos querían jugar mañana.

La agenda de los albos será apretada, porque después del partido ante los ‘ciudadanos’, deberán alistarse para recibir en un amistoso en su estadio al estadounidense Phoenix Rising, donde juega el marfileño Didier Drogba.



“Se hizo el pedido de cambiar la fecha, pero no se pudo. Para nosotros será todo igual, porque el juego del lunes es clave. Nos peleamos la posibilidad de revertir ese mal comienzo que tuvimos”, dijo el estratega de la ‘U’.



Sobre el Guayaquil City, el uruguayo aseguró que no será un rival fácil para los albos.



En la segunda etapa del año pasado Liga no pudo con los porteños ni casa ni de visita. “Es un rival complicado. Las dos veces que lo enfrentamos no pudimos ganarles. Tiene buenos jugadores con cambio de ritmo en ofensiva. Eso los hace un equipo complicado. Van a hacer las transiciones rápido”, asegura Repetto.



Los albos tendrán la baja de Fernando Guerrero, quien sufrió una molestia muscular. Ayer, Hernán Pellerano, defensa argentino que llegó lesionado al equipo, ya hizo trabajos con balón.