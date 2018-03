Norberto Araujo: ‘Me quedé picado con Liga’

La rutina de Norberto Araujo cambió drásticamente en los últimos tres meses. El exzaguero central de Liga de Quito ya no madruga para ir a los entrenamientos. Ahora desayuna en casa junto a su esposa y sus tres hijos. Aprovecha más el tiempo con ellos, aunque extraña ir a la cancha, compartir concentraciones y estar listo para los partidos.

“Dejar el fútbol profesional sí fue un choque emocional importante. Hay jugadores que no saben qué hacer después del retiro. Yo elegí poner mi academia. Esto me ha servido para que no sea tan fuerte ese choque”, dice el ‘Beto’ Araujo, mientras observa a sus alumnos de la Sub 12 hacer movimientos con balón.



Han pasado tres meses exactos desde la última vez que pisó la cancha de la ‘U’ en un partido oficial. Dice que aún siente ganas de jugar. Que lo que más extraña son esos nervios y cosquillitas en el estómago antes de saltar a la cancha.



“Hubo gente que dijo que me retiré por mi academia. No fue así. Tenía muchas ganas de seguir jugando. Quería ganarme mi puesto en la cancha. Si no jugaba, quería estar ahí ayudando en el vestuario. Ahí es donde uno se siente vivo”, aseguró el argentino que fue capitán de Liga durante cuatro años.



La dirigencia y el cuerpo técnico de Pablo Repetto decidieron no continuar con sus servicios y por eso no le renovaron su contrato. Por eso, el exdefensor, de 39 años, siente que fue una despedida sin apretón de manos.

Los duros de Liga intentaron alargar su carrera todo el tiempo que se pudo. Santiago Jácome, gerente del equipo, asegura que su despedida de la institución respondió a temas contractuales.



“A Norberto se le acabó su contrato. Liga vino manejando este tema hace un tiempo y como club intentó alargarle su carrera lo que más pudo, por todo lo que podía aportar dentro y fuera de la cancha”, dijo Jácome.



Según el ‘Beto’, la directiva no lo ha llamado. Aún tiene temas pendientes que resolver con el club. Es decir, aún no se ha desvinculado de los albos por completo.



“Me quedé picado con Liga por demostrar a personas que creo que se equivocaron conmigo. Del club siempre soy un agradecido (...) Lamento haberme ido así. Tengo una buena relación con los dirigentes, pero no como yo hubiese querido”, dijo Araujo.

Este año, el ‘Beto’ quería continuar su carrera. Incluso tuvo contacto con un equipo de primera, pero las negociaciones se cayeron por temas secundarios. También lo llamaron de un club de Segunda Categoría, pero desistió de esa idea. Viajar en bus 10 horas y enfrentar a rivales en canchas pesadas no está entre sus planes.



“Le tengo mucho respeto a los de Segunda Categoría. A mi edad ya no estoy para ese trajín. La verdad que ellos son ‘ídolos’, valientes por estar en equipos que a veces no tienen ni agua caliente o vestuarios”, asegura el exjugador de la Tri.



Araujo jugó apenas 17 partidos el año pasado. En el segundo semestre, con Repetto como DT, apenas fue titular en tres ocasiones. Su retiro fue planificado por el club y no por él.



“No tuve oportunidades en el segundo semestre. Jugué solo tres partidos al final del año. Me sentía con ganas de demostrar en la cancha que aún podía”, dice.



Ahora el Beto y su esposa Virginia están felices con su emprendimiento. Ya tienen más de 100 niños y la cancha donde funciona su escuelita empieza a quedarse corta. Siente que en ese césped sintético aún sigue ­vinculado al deporte que ama.



“Los chicos también le ayudan a sobrellevar su retiro”, dice su amada.