Hernán Barcos le respondió a Álvez: 'Muerto él, que no puede jugar en Liga'

Hernán Barcos, delantero argentino de Liga de Quito, se 'destapó' la mañana del viernes 12 de mayo de 2017 en la rueda de prensa previo al entrenamiento del conjunto albo en el complejo de Pomasqui.

El atacante argentino confesó qué le dijo al uruguayo Jonatan Álvez durante el partido ante el Barcelona Sporting Club, jugado el 10 de mayo en el estadio Monumental de Guayaquil.

El charrúa y gaucho tuvieron un cruce de palabras. Al parecer, al atacante de Barcelona SC le molestó que El 'Pirata' intentara levantarlo del piso tras una infracción.



"Con respecto a este otro, ¿cómo es? Álvez. No sé que la pasa. Yo intenté sacarlo de la cancha cuando estaba en el piso, para que salga rápido. Se enojó con Salaberry, se enojó conmigo. A decir que yo era muerto. Y yo le dije muerto él, que no puede jugar en Liga, que tiene que jugar en Liga para mostrarse, jugar en un club grande, en el club más conocido internacionalmente. Y a él no se le dio. A mí por suerte se me dio y se me está dando. La diferencia entre él y yo que la digan ustedes, yo no", dijo el 'Pirata'.



Además reconoció que el momento de Liga no es bueno y respaldó al entrenador Gustavo Munúa. Dijo que las cosas en la cancha no están saliendo del todo bien y que si se va el DT, también tendría que irse toda la plantilla. Incluso él, a pesar de que es uno de los más destacados.

Este viernes 12 de mayo, el 'Pirata' no participó en los primeros ejercicios físicos y fútbol en espacio reducido. Estuvo trabajando en fisioterapia dentro del edificio de concentración junto a Horacio Salaberry.



Los albos juegan este domingo 14 de mayo (10:30) ante el Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Para ese cotejo, los albos no contarán con sus dos zagueros centrales. Norberto Araujo se lesionó en el partido ante Macará y hace trabajos de rehabilitación, mientras que el uruguayo Horacio Salaberry está suspendido por acumulación de cartulinas amarillas. Además tampoco estará John Narváez, quien fue expulsado en Guayaquil.