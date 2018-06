USD 10 cuesta la entrada al ‘superclásico’ quiteño

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La directiva de Aucas intentó que el partido ante Liga de Quito no sea calificado como de alto riesgo. Sin embargo ese pedido no pasó, por la importancia del superclásico quiteño.

El sábado 23 de junio, el equipo oriental recibirá a Liga de Quito en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda (en el sur), a las 15:30, por la ­fecha 19 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.



Para evitar la aglomeración de hinchas, las entradas saldrán a la venta desde hoy en las boleterías de la ‘Caldera del Sur’ y en la sede del club para los auquistas. En cambio, para los hinchas albos será en el estadio Olímpico Atahualpa.

“Las boleterías se abrirán desde las 09:00 hasta las 17:00. Todo niño pagará su boleto y el operativo en el estadio empezará temprano. A las 10:00 se cerrará la circulación”, explicó Andrés Báez, gerente del equipo capitalino.



La Policía Nacional no permitirá el uso de los parqueaderos en el estadio. Según la directiva se imprimirán cerca de 18 000 boletos.



Báez anunció que la general norte, la tribuna y la preferencia serán para los hinchas de LDU. “Calculamos que vendrán en buen número, porque Liga necesita ganar el partido para mantenerse en el primer lugar de la tabla. El control será en todas las puertas del escenario deportivo”, dijo Báez.



Las entradas a general costarán USD 10, tribuna 20 y palco USD 30. Luis Nieto, de la Policía Nacional, recomendó a los hinchas adquirir la entrada con tiempo, para evitar las aglomeraciones mañana.

Las entradas que no sean vendidas hoy saldrán a la venta mañana en el estadio del sur.



Habrá un operativo para evitar que los hinchas de Aucas y los blancos se encuentren en los alrededores del estadio.



En lo deportivo, Aucas cumplirá hoy su último entrenamiento. El DT Luis Soler ya probó el equipo titular en el entrenamiento de ayer.



El estratega argentino mantendrá su propuesta con el delantero Edson Montaño. El DT prefirió no anticipar si los extranjeros Federico Laurito y Esteban Rivas entrarán en la convocatoria al juego.

“En principio no está definido quién se va de los extranjeros. Enzon Rodríguez (venezolano) va llegar. Parece que el que se va es Juan Gabriel Rivas, porque tienen la misma posición. En cuanto a Federico Laurito no puedo decir si se va, él no ha tenido minutos por el buen momento de Edson Montaño”, dijo Soler.



La directiva anunció que también llegará otro refuerzo extranjero y Rivas será prestado al América de la Serie B.



En Aucas hay tensión, porque el equipo no ha podido ganar en los últimos tres juegos de local. Los hinchas han reclamado a Soler por el funcionamiento del equipo.



Un ambiente distinto, en cambio, hay en Liga de Quito. Los albos son punteros y la noticia sobre la continuidad del delantero argentino Hernán Barcos hasta diciembre ha sido una motivación.



“Será un partido complicado, porque todos quieren frenar al puntero. El grupo está unido en esta causa de ganar la etapa, para volver a pelear por ser campeones”, dijo el defensa Horacio Salaberry.



El nacionalizado es una de las opciones que tiene el entrenador Pablo Repetto en la zaga de la ‘U’ ante la ausencia del expulsado Anderson Ordóñez.

En los entrenamientos, el DT uruguayo ha ubicado a Franklin Guerra junto a Salaberry. En el medio campo se entrenó con Jefferson Intriago como volante de marca. El ‘Pirata’ Barcos comandará el ataque albo mañana.