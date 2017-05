Boca Juniors y River Plate juegan un 'superclásico' clave en torneo argentino

Boca Juniors, líder del torneo argentino con 49 puntos, recibirá este domingo 14 de mayo de 2017 en el estadio La Bombonera al River Plate, quinto con 42 y un partido menos, en un 'Superclásico' que será clave en el desenlace del campeonato de ese país.

La vigésima cuarta jornada, en la que se juegan todos los clásicos del torneo gaucho, comenzará el viernes, finalizará el lunes y tendrá como principal atractivo el Boca Juniors vs. River Plate del domingo a las 22:00 GMT (17:00 hora de Ecuador).



A falta de siete jornadas para el final del torneo argentino, el 'Xeneize' es líder con 49 puntos, seguido por Newells Old Boys con 45, San Lorenzo y Colón con 43 y River Plate, Racing Club y Banfield con 42. Sin embargo, el 'Millonario' tiene un partido pendiente ante el Atlético Tucumán.



El Boca Juniors contará con su equipo ideal porque ninguno de los habituales titulares está lesionado.



La probable alineación del 'Xeneize' es la siguiente: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Ricardo Centurión y Darío Benedetto.

En cambio, en el River Plate están pendientes de la evolución del mediocampista Ignacio Nacho Fernández, que no juega desde el 27 de abril, cuando sufrió un desgarro muscular durante la victoria por 1-2 ante el Emelec ecuatoriano en la tercera jornada de la Copa Libertadores.



En caso de que no se recupere, en su lugar jugará el uruguayo Rodrigo Mora o su compatriota Camilo Mayada.



La probable alineación del Millonario para jugar el superclásico es la siguiente: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández (o Rodrigo Mora), Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

Boca Juniors, que este semestre no juega Libertadores ni Sudamericana, se entrenó durante toda la semana con el foco totalmente puesto en el 'Superclásico'.



En cambio, el River Plate se enfrentó este miércoles por la noche al Emelec en la cuarta jornada del Grupo 3 de la Copa Libertadores y, al empatar 1-1, aseguró su clasificación para los octavos de final.



Su entrenador, Marcelo Gallardo, decidió reservar a varios de los habituales titulares para el partido ante el Boca Juniors.

Los delanteros Darío Benedetto, del Boca Juniors, y Sebastián Driussi, del River Plate, son los máximos artilleros del torneo, con 14 goles.



El escolta del 'Xeneize', el Newells Old Boys, recibirá el domingo al Rosario Central, que buscará un triunfo para afianzarse en los puestos de clasificación para la próxima Copa Sudamericana.

'La Lepra' atraviesa una crisis institucional, pero el equipo logró mantenerse al margen y pelear por el torneo doméstico gracias al buen momento que atraviesan el experimentado volante ofensivo Maxi Rodríguez y el delantero Ignacio Scocco, que lleva 12 goles en el certamen.



San Lorenzo, tercero a seis puntos de Boca Juniors, visitará el sábado al Huracán, que deambula por la zona baja de la tabla de posiciones y está cerca de los puestos de descenso a la Segunda División.



El equipo azulgrana no solo da pelea en el torneo local, sino también en la Copa Libertadores, en la que, a falta de una jornada para la finalización del Grupo 4, está en zona de clasificación para los octavos de final.



Colón, que tiene los mismos puntos que el San Lorenzo, abrirá la jornada dominical en su casa ante el Unión e intentará conseguir una victoria que presione a los otros equipos que aspiran al título. Racing Club está lejos de la lucha, pero intentará conseguir una victoria en la casa del Independiente que le permita ingresar en los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

No será sencillo, porque el Independiente, que tiene 38 puntos, lleva ocho partidos invicto, con cuatro victorias de visitante y cuatro empates como local.



Otro que busca ingresar a la zona de clasificación para la Libertadores de 2018 es el Banfiled, que es séptimo con 42 puntos y el sábado recibe al vigente campeón, el Lanús, que es décimo con 35. Talleres vs. Belgrano, el clásico más importante de la provincia de Córdoba, abrirá la jornada sabatina, al igual que el duelo Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima.