Boca Jrs. está 'dispuesto' a retrasar seis meses la reanudación del torneo gaucho

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, dijo el martes 24 de enero de 2017, que está "dispuesto" a retrasar la reanudación del campeonato argentino por seis meses o hasta que se vendan los derechos de transmisión por televisión de los partidos.

"Parar el fútbol por una o dos fechas no es la solución. Nosotros no tenemos problemas en parar seis meses si es por el bien del fútbol argentino", dijo Angelici en rueda de prensa. "Si vos parás al comienzo no cambia nada. No es la solución. Si paramos por algo serio paremos todo el semestre. Boca está dispuesto a parar todo el semestre hasta que haya un sponsor (patrocinador) y un estatuto (nuevo en la Asociación del Fútbol Argentino)", agregó.



Angelici, y otros directivos de clubes de la primera división, analizan posponer la reanudación del torneo argentino, programada para el primer fin de semana de febrero, porque la AFA todavía no vendió los derechos de transmisión por televisión de los partidos.



El programa gubernamental Fútbol para Todos, a través del cual el estado argentino le pagaba a los clubes para transmitir de forma gratuita el torneo local, fue dado de baja el 1 de enero de este año y algunos clubes exigen al estado una indemnización por la ruptura anticipada del contrato, que finalizaba en 2019.



Sin embargo, Angelici se mostró pesimista y sostuvo que "por la rescisión del contrato no habrá un peso".