Barcelona SC se aferra a la mínima posibilidad de ganar la primera etapa 

Barcelona Sporting Club depende de resultados ajenos para ganar la primera etapa, sin embargo se aferra a un resbalón de Liga de Quito ante Guayaquil City, por la fecha 21, para revivir la esperanza de clasificarse a la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Los albos ganarán la etapa solo con un empate, por lo que los amarillos esperan que el conjunto ‘ciudadano’ haga valer su localía y se imponga este 7 de julio. Así, los canarios jugarán con resultado conocido (el 8 de julio) ante Técnico Universitario.

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, vicepresidente, reconoció que a falta de dos fechas y con una desventaja de seis puntos es complicado que su equipo consiga el objetivo, sin embargo se aferran a la mínima posibilidad que les queda.



“Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, no dependemos de nosotros pero aún hay una chance. Si no logramos el objetivo de todas formas vamos a salir a ganar los juegos que restan, porque eso significa jugar en un club grande como Barcelona SC”, dijo.



Para el compromiso del domingo, en el estadio Monumental, los canarios no contarán con el lateral diestro Pedro Pablo Velasco, quien sumó su quinta tarjeta amarilla en el último juego, ante Independiente del Valle.



Las entradas para el partido del domingo están a la venta desde el 4 de julio, en cuatro puntos oficiales, en Guayaquil. La directiva amarilla espera que el reducto se llene, por lo que puso un precio de USD 2 a todas las localidades.

Estas son las condicionantes que tiene Barcelona SC para ganar la etapa:



Liga debe perder sus dos partidos



Los albos deben visitar a Guayaquil City FC, en la fecha 21, y recibir a Deportivo Cuenca en la jornada final. Para que el conjunto torero cumpla su objetivo de ganar la etapa, el equipo capitalino debe perder ambos juegos.



Barcelona Sporting Club debe ganar todo



Además de esperar dos resbalones de los albos, los canarios deben ganar el 100% de sus puntos. En la jornada 21 reciben a Técnico Universitario y finalizarán la etapa en Quito, contra la Universidad Católica.



Un empate de Liga



Al momento los albos suman 45 puntos, seis más que los 39 de Barcelona SC, a falta de dos fechas. Por esa razón, con sumar solo un punto más se volverían inalcanzables para el conjunto amarillo.



Un empate del Barcelona Sporting Club ante Técnico Universitario



Igualar en casa ante los ambateños sería lapidario para los amarillos, aunque Liga de Quito pierda contra Guayaquil City. A Barcelona SC solo le sirve ganar.